小米攻AIoT 五年要砸人民幣100億

2019-03-08 12:49 世界日報 綜合報導



小米集團7日宣布成立AIoT戰略委員會，由范典擔任該委員會主席，負責推動五年人民幣100億元「All in AIoT」戰略（人工智慧+物聯網戰略）計畫。

小米攻AIoT 戰鬥團隊成軍 分享 facebook

澎湃新聞報導，小米文件顯示，小米集團任命范典為AIoT戰略委員會主席，葉航軍為AIoT戰略委員會副主席。AIoT戰略委員會共15人，委員分別由IoT平台部、人工智能部、生態鏈部、智能硬體部、手機部、電視部等十幾個核心業務部門的總經理、副總經理組成。

IoT（物聯網）是繼電腦、互聯網之後世界資訊產業發展的第三次革命，被AI（人工智慧）賦能的AIoT則讓用戶體驗到更智慧的生活，AIoT帶來的豐富場景與海量使用者、流量、數據，無論是從硬體產品銷售還是互聯網變現方面，都將為小米帶來除了手機業務之外巨大的增長空間。

今年兩會期間，全國人大代表、小米集團董事長雷軍提交「關於布局5G應用、推動物聯網創新發展的建議」，雷軍認為，5G是數位經濟新引擎，產業應用不限於智慧手機、基地台建設等領域，更會推動物聯網、區塊鏈、視頻社交、人工智慧產品與應用發展。

小米已經把AIoT發展放在與手機同等重要位置。為配合這一戰略快速落地，小米先是在日前宣布新設人工智能部、大數據部、雲平台部，把AI核心業務提升至集團一級部門，啟用一大批年輕技術骨幹成為主管。

對於AIoT戰略委員會的成立，小米內部人士解釋，目的是將小米集團一系列軟硬體核心業務部門連接在一起，整合各個核心業務部門的資源，聯手打通部門間業務合作壁壘，從IoT平台級服務、端到端的產品互聯、AI人工智慧交互，到精準整合大數據服務等多個AIoT相關業務。

從2013年推出可接入IoT設備的小米路由器、2014年正式全面布局生態鏈業務，到2017年推出小米AI智慧助理小愛同學，小米用五年時間完成從IoT到AI的布局。

小米MIX3 5G版手機日前已經在上海利用聯通5G網路，成功播放8K的超高畫質影片，5G將與雲計算、智慧家居、智慧城市、車聯網、物聯網、智慧製造等產業深度融合，推動AIoT智慧物聯網爆發式成長和更多的應用可能。

另據證券時報網報導，小米董事長雷軍7日在北京市代表團全體會議上表示，根據中國電信商進展情況，小米預計今年5月或6月在中國境內發布首款5G手機。此前，小米已在歐洲發布5G手機。

雷軍此前在兩會期間曾表示，今年是5G啟動元年，5G是一個革命性的時代。5G啟動對通訊、無人駕駛智能交通、電視台4K或8K頻段的開通都有非常大的意義。小米把5G作為公司發展戰略重點。5G網路將推動中國數位經濟化轉型。