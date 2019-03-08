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王思聰旗下熊貓直播傳破產

2019-03-08 12:49世界日報 綜合報導

「國民老公」王思聰旗下直播平台熊貓直播傳破產，拖欠大量主播工資。獵雲網報導，據熊貓直播在職員工爆料稱，「平台本月就會申請破產，並且將於3月18日關停所有服務器。」另有爆料稱，熊貓直播將會統一賠償給員工半個月工資。

「國民老公」王思聰旗下直播平台傳破產、拖欠工資
「國民老公」王思聰旗下直播平台傳破產、拖欠工資
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熊貓直播是一家彈幕式視頻直播網站，創始人及CEO為萬達集團王健林之子王思聰。

微博截圖顯示，熊貓直播COO張菊元的助理在熊貓直播的員工群「潘達踢威」中表示，幫員工安排了頭條&快手&花椒&映客等公司的用人需求。

關於此次事件，有爆料稱，隱患早已埋下，問題出在管理層：「來自股東360的高管在該公司內部屢屢對其他高管排擠，包括王思聰自己帶來的高管，都已邊緣化。」

據早期加入熊貓直播擔任副總裁的莊明浩確認，已經離開該公司很久了。

「國民老公」王思聰旗下直播平台傳破產、拖欠工資
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啟信寶查詢顯示，熊貓直播隸屬於上海熊貓互娛文化有限公司，該公司成立於2015年7月，法定代表人為龍飛。目前最大股東仍為王思聰，王思聰旗下的珺娛（湖州）文化發展中心持股40.07%。

熊貓直播平台於當年10月21日上線，主打遊戲直播。自成立以來，熊貓直播不斷拓展內容品類，包括戶外直播、娛樂直播、綜藝直播等，目前定位為泛娛樂直播平台。

熊貓直播CEO王思聰曾表示，過去幾年直播行業的發展已經驗證了直播成為新一代網民的的重要娛樂體驗，相信直播會成為中國文化娛樂行業的重要組成部分。熊貓直播也會透過自身專業的節目製作能力、強大的產業鏈上下游資源整合能力為用戶提供精采豐富的內容。

熊貓直播此前曾在不到一年時間內完成三輪融資：2015年11月完成數百萬天使輪融資，2016年9月完成6.5億元A輪融資以及2017年5月完成的10億元B輪融資。

熊貓直播的最近一輪融資，即停留在2017年5月。當時，熊貓直播宣布完成10億元B輪融資，由興業證券興證資本領投，漢富資本、沃肯資本、光源資本、中冀投資、昌迪資本、明石投資跟投。

2018年年中，媒體報導，自2018年年初起，熊貓直播的合作公會，甚至熊貓直播員工工資無法按時結算、大主播出走等情況接連發生，因此深陷「資金鍊斷裂」的傳言。

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