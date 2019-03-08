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大陸2月出口大幅衰退20.7% 遠低於市場預期

2019-03-08 11:36聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸海關總署8日公布2月外貿數據，按美元計，中國2月進口較去年同期下降5.2%，出口更大幅衰退20.7%，兩者表現均遠不如市場預期。這也使得大陸2月外貿順差降至41.2億美元。

大陸海關總署公布，2月出口大幅衰退20.7%。圖為山東青島貨櫃碼頭。（新華社）
大陸海關總署公布，2月出口大幅衰退20.7%。圖為山東青島貨櫃碼頭。（新華社）
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