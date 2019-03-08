親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日本殺人來電？東京老人詐騙的「Apo電強盜」

85億元差點掰了！失業男彩券失而復得中頭獎

聯想集團將控告數百家網媒造謠 揚言揪出幕後黑手

2019-03-08 09:56聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸資訊科技大廠聯想集團7日發布新聞稿，揚言將控告數百個在微博轉發一篇誹謗聯想文章的網路自媒體。聯想稱，目前已經完成取證工作，將正式起訴相關造謠自媒體，通過法律維護自身權益。對此，大陸科技日報8日發表評論文章稱，「聯想告幾百家網媒造謠，告得好！」

根據聯想的聲明，事件起源於3月5日，自媒體號《數碼e起談》在自媒體平台首發題為《聯想楊元慶再惹爭議，寧願放棄5G也不選華為，高通比華為強太多》的文章，「造成了極其惡劣的社會影響」，強調聯想集團董事長兼CEO楊元慶從未在任何場合發表過類似言論。

前述這篇自媒體文章聲稱，在2019世界行動通訊大會（MWC）上，楊元慶曾表示，在5G技術提供商選擇上，要麼放棄5G，要麼只選擇高通，不會考慮華為。文章還稱楊元慶通過科普方式講述了高通5G和華為5G的技術區別，論證高通5G技術比華為好。

聯想去年也曾因「5G投票未投華為」的傳聞在大陸遭到廣泛指責。當時有媒體報導，根據3GPP的會議記錄，聯想和旗下摩托在數據碼短碼的投票上，贊成高通主推的L碼，反對華為主推的P碼。最終使華為因一票之差落選。

此事在大陸迅速發酵並引起軒然大波。聯想控股董事長、聯想集團創辦人柳傳志還為此親自執筆，與楊元慶、聯想控股總裁朱立南聯名發表一封題為《行動起來，誓死打贏聯想榮譽保衛戰》的公開信，表示要聲討謠言。

在公開信發出後，華為總裁任正非、阿里巴巴集團董事局主席馬雲、京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東百度公司董事長兼首席執行官李彥宏、奇虎360公司董事長周鴻禕等人紛紛表態，力挺聯想。

聯想在7日發布的新聞稿中稱，「最近一年，此類無中生有的謠言以極高的頻率不斷出現，我們將採取一切合法手段調查長期惡意挑動中國公司內耗的幕後黑手，將不惜任何成本挖掘相關組織或個人惡意操控社會輿論行為的真實目的，將其繩之以法。」

聯想集團揚言將控告數百個在微博轉發誹謗聯想文章的網路自媒體。（路透）
聯想集團揚言將控告數百個在微博轉發誹謗聯想文章的網路自媒體。（路透）
分享

投票劉強東百度
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

手機內銷出貨4.1億支 去年大減15.6%

2019-03-08 01:48

廣東3市長：粵港澳大灣區建設 「全面推進」

2019-03-08 01:55

柏林國際旅遊交易會 大陸展場

2019-03-08 01:55

廈門石材展 國內外逾2千家參展

2019-03-08 01:55

廈門「絲路海運」 雙向班列開行

2019-03-08 01:55

買房女性漸 主導 7成起決定作用

2019-03-08 01:54

上海「兩翼齊飛」 自貿區增新片區

2019-03-08 01:54

「八八戰略」富民強省 浙江續推動

2019-03-08 01:54

結構優化 「天津GDP會比去年好」

2019-03-08 01:54

瀋陽汽車 2023年產量要150萬輛

2019-03-08 01:54

大陸車市寒冬 現代汽車1車廠擬停產

2019-03-08 01:54

證監會：外資持股上限暫不放寬

2019-03-08 01:50

陸股解碼／長線投資價值顯現

2019-03-08 01:50

最強2月 陸券商淨利飆增

2019-03-08 01:48

小米攻AIoT 戰鬥團隊成軍

2019-03-07 23:06

中國誓言維護智財權 專家：難度挺高的

2019-03-07 21:57

江蘇台辦用直播 為台企解決融資問題

2019-03-07 19:51

大陸2月外匯存底3.09兆元 連續四個增加

2019-03-07 18:35

陸擴大資本市場開放 IMF獲批RQFII資格

2019-03-07 17:29

大陸男星楊洋違約 遭索賠逾9300萬元

2019-03-07 15:45

李克強要促消費 這個人大代表竟公開表示不贊成

2019-03-07 15:24

李彥宏卸任百度投資董事 妻馬東敏接任

2019-03-07 14:47

大陸知名網紅工廠 如涵控股擬赴美上市

2019-03-07 14:07

海南2030年起禁售燃油汽車

2019-03-07 13:13

無中文警告標識 特斯拉被中國海關暫扣

2019-03-07 13:10

破紀錄 陸財政部：今年減稅數額會高於2兆人幣

2019-03-07 12:34

小米雷軍：5月發布首款5G手機

2019-03-07 12:05

提告美政府！華為概念股今早盤漲跌各半

2019-03-07 12:00

富智康上半年虧損看減 聚焦5G與人工智慧

2019-03-07 10:51

赤字率守紅線 陸財長釋疑：舉債和其他國家不同

2019-03-07 10:32

阿里巴巴攜手NBA 設球迷線上互動專區

2019-03-07 10:11

陸財長：深化增值稅改革是今年減稅降費的主菜

2019-03-07 10:08

陸外商法將審議 會計師：台資也適用投資保護法

2019-03-07 09:09

老年人口2.5億 養老產業待開發

2019-03-07 02:14

空巢老人多 傳統養老面臨困境

2019-03-07 02:13

東部民企招工荒 拚轉型升級

2019-03-07 02:13

挺文創 影視企業免徵增值稅

2019-03-07 02:13

2月樓市仍降溫 調控政策不變

2019-03-07 02:13

深港闢科創區 打造大灣區重鎮

2019-03-07 02:13
看更多

熱門文章

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

2019-03-07 11:00

大陸政協委員提案：把海底隧道建到台灣去 震懾台獨

2019-03-07 19:52

台籍人大陳雲英：中國政府公信力全球第二 僅次於德國

2019-03-07 21:04

大陸男星楊洋違約 遭索賠逾9300萬元

2019-03-07 15:45

【重磅快評】中共炸毀觀音石像 問題核心不在打壓宗教

2019-03-07 10:18

男搞丟82萬台幣手機警找回 網友驚：這用來打電話的？

2019-03-07 16:42

中共新艦載無人機　大陸網友：簡單粗暴到極致

2019-03-07 18:09

習近平：如期完成脫貧 不獲全勝絕不收兵

2019-03-07 21:58

李克強的政府工作報告 也能變成清明上河圖

2019-03-07 11:45

抗戰國軍首支傘兵部隊遺骸衡陽發現 3人身分確認

2019-03-07 21:45

求職返家途中…女大生意外救老翁 醫院免試錄取

2019-03-07 16:42

不滿兒子只考81分 虎媽怒罵後丟路邊「寧坐牢也不要他」

2019-03-07 17:58

解放軍殲擊機女飛行員兩會上建議：應擴大招收女飛官

2019-03-07 16:12

「大同黃花好好吃」 成龍幫山西貧困戶賣萵苣、黃花菜

2019-03-07 20:11

陸：歡迎聯合國赴新疆調查人權 但別帶政治目的去

2019-03-07 19:43

陸「國民老公」王思聰旗下直播平台傳破產、拖欠工資

2019-03-07 13:07

嚴控發言尺度 委員反問記者：怎麼問這種問題？

2019-03-07 18:26

港府修訂「逃犯條例」是台灣提出？陸委會駁：一派胡言

2019-03-07 22:58

入藏登記引質疑 西藏書記：擔心遊客缺氧

2019-03-07 10:48

預防中興危機重演 華為向日企增加2倍訂單

2019-03-07 11:11

韓稱霧霾來自中國 陸外交部：別從外部找責任

2019-03-07 19:25

領先各省 海南宣布2030年起全面禁售燃油車

2019-03-07 20:26

在英留學陸生涉嫌洗錢 近百名帳戶被凍結

2019-03-07 12:29

台梵邦交亮紅燈？中共主教團副主席對中梵建交樂觀

2019-03-07 13:42

香港大圍站外警員護送兩野豬「出巡」 網友笑言：保護總統級別

2019-03-07 14:28

手機內銷出貨4.1億支 去年大減15.6%

2019-03-08 01:48

吃炸雞不忘學雷鋒 KFC推雷鋒主題餐廳

2019-03-07 12:07

王岐山：扎實辦好自己的事 沒有誰能阻擋中國前行

2019-03-08 09:07

李克強要促消費 這個人大代表竟公開表示不贊成

2019-03-07 15:24

2019兩會特別報導／汪洋聽台灣團報告 重提習五點

2019-03-08 00:14

河北省長許勤：「京張高鐵」今年通車

2019-03-07 13:52

五大利多簇擁 陸股走勢大熊變狂牛

2019-03-07 15:57

被問江澤民健康狀況 侄：不如問警衛組

2019-03-07 16:10

口香糖少賣3成…竟是敗給手機支付

2019-03-07 13:08

北京沙塵暴 官方預測：2019春季將緩解

2019-03-07 22:28

兩會觀察╱會外之熱 「兩王」惹議

2019-03-07 18:13

Pizza Hut必勝客4經理及司機 涉詐港政府補助津貼

2019-03-07 20:42

中美貿易戰讓香港轉職潮加劇 資深人資：跳槽要三思後行

2019-03-07 21:27

驚蟄「打小人」 港人鵝頸橋排隊打老闆出怨氣

2019-03-07 14:12

劉結一：和平統一後 台灣人腰杆會更直 底氣會更足

2019-03-08 09:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top