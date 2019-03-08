聯想集團將控告數百家網媒造謠 揚言揪出幕後黑手

2019-03-08 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸資訊科技大廠聯想集團7日發布新聞稿，揚言將控告數百個在微博轉發一篇誹謗聯想文章的網路自媒體。聯想稱，目前已經完成取證工作，將正式起訴相關造謠自媒體，通過法律維護自身權益。對此，大陸科技日報8日發表評論文章稱，「聯想告幾百家網媒造謠，告得好！」

根據聯想的聲明，事件起源於3月5日，自媒體號《數碼e起談》在自媒體平台首發題為《聯想楊元慶再惹爭議，寧願放棄5G也不選華為，高通比華為強太多》的文章，「造成了極其惡劣的社會影響」，強調聯想集團董事長兼CEO楊元慶從未在任何場合發表過類似言論。

前述這篇自媒體文章聲稱，在2019世界行動通訊大會（MWC）上，楊元慶曾表示，在5G技術提供商選擇上，要麼放棄5G，要麼只選擇高通，不會考慮華為。文章還稱楊元慶通過科普方式講述了高通5G和華為5G的技術區別，論證高通5G技術比華為好。

聯想去年也曾因「5G投票未投華為」的傳聞在大陸遭到廣泛指責。當時有媒體報導，根據3GPP的會議記錄，聯想和旗下摩托在數據碼短碼的投票上，贊成高通主推的L碼，反對華為主推的P碼。最終使華為因一票之差落選。

此事在大陸迅速發酵並引起軒然大波。聯想控股董事長、聯想集團創辦人柳傳志還為此親自執筆，與楊元慶、聯想控股總裁朱立南聯名發表一封題為《行動起來，誓死打贏聯想榮譽保衛戰》的公開信，表示要聲討謠言。

在公開信發出後，華為總裁任正非、阿里巴巴集團董事局主席馬雲、京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東、百度公司董事長兼首席執行官李彥宏、奇虎360公司董事長周鴻禕等人紛紛表態，力挺聯想。