聯想集團將控告數百家網媒造謠 揚言揪出幕後黑手
大陸資訊科技大廠聯想集團7日發布新聞稿，揚言將控告數百個在微博轉發一篇誹謗聯想文章的網路自媒體。聯想稱，目前已經完成取證工作，將正式起訴相關造謠自媒體，通過法律維護自身權益。對此，大陸科技日報8日發表評論文章稱，「聯想告幾百家網媒造謠，告得好！」
根據聯想的聲明，事件起源於3月5日，自媒體號《數碼e起談》在自媒體平台首發題為《聯想楊元慶再惹爭議，寧願放棄5G也不選華為，高通比華為強太多》的文章，「造成了極其惡劣的社會影響」，強調聯想集團董事長兼CEO楊元慶從未在任何場合發表過類似言論。
前述這篇自媒體文章聲稱，在2019世界行動通訊大會（MWC）上，楊元慶曾表示，在5G技術提供商選擇上，要麼放棄5G，要麼只選擇高通，不會考慮華為。文章還稱楊元慶通過科普方式講述了高通5G和華為5G的技術區別，論證高通5G技術比華為好。
聯想去年也曾因「5G投票未投華為」的傳聞在大陸遭到廣泛指責。當時有媒體報導，根據3GPP的會議記錄，聯想和旗下摩托在數據碼短碼的投票上，贊成高通主推的L碼，反對華為主推的P碼。最終使華為因一票之差落選。
此事在大陸迅速發酵並引起軒然大波。聯想控股董事長、聯想集團創辦人柳傳志還為此親自執筆，與楊元慶、聯想控股總裁朱立南聯名發表一封題為《行動起來，誓死打贏聯想榮譽保衛戰》的公開信，表示要聲討謠言。
在公開信發出後，華為總裁任正非、阿里巴巴集團董事局主席馬雲、京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東、百度公司董事長兼首席執行官李彥宏、奇虎360公司董事長周鴻禕等人紛紛表態，力挺聯想。
聯想在7日發布的新聞稿中稱，「最近一年，此類無中生有的謠言以極高的頻率不斷出現，我們將採取一切合法手段調查長期惡意挑動中國公司內耗的幕後黑手，將不惜任何成本挖掘相關組織或個人惡意操控社會輿論行為的真實目的，將其繩之以法。」
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