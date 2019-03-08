手機內銷出貨4.1億支 去年大減15.6%

2019-03-08 01:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



大陸手機市場去年出貨量4.14億支，年減15.6%。 中通社 分享 facebook 工信部下屬中國資訊通信研究院發布的最新數據顯示，2018年大陸國內手機市場總出貨量4.14億支，年減15.6%，跌幅較2017年的12.3%擴大。其中4G手機3.91億支，年減15.3%。

在出貨量下降的同時，新上市機型也在減少。2018年上市新機型764款，年減27.5%，上市新機型中含2G手機171款、3G手機3款，4G手機590款。

大陸國產手機雖然出貨量下降，但在市場中占比接近九成。數據顯示，2018年大陸國產品牌手機出貨量3.71億支，年減14.9%，占同期手機出貨量的89.5%。

2018年大陸智慧手機出貨量3.9億支，年減15.5%，占同期手機出貨量的94.1%。顯示智慧手機市場集中度提高。2018年排名前十廠商合計出貨量達93%，較上年同期提高7.9個百分點。

目前全球手機品牌進入調整期。日前蘋果下調2019財年第1季營收預期。大陸國產手機品牌金立、錘子等也遭遇經營困境。華為旗下榮耀總裁趙明表示，手機品牌越來越集中，未來在全球具有影響力，或全球範圍市場占有率達到5至10個百分點乃至更高的品牌，估計會有五、六家。

另一方面，二手手機市場卻快速成長，36氪研究院在報告中分析，未來二手手機在大陸手機交易所占的比率，會從目前的15%左右上漲到30%。

iPhone各主流機型在二手機市場仍最受消費者歡迎。二手機交易平台「轉轉」的年度交易數據顯示，去年蘋果是平台內銷量最好的二手手機品牌，其次是小米、Vivo等大陸國產品牌。

分析師認為，隨著消費者信心下滑、經濟成長持續放緩，二手智慧手機市場規模會越來越大。艾媒諮詢公司預計，今年大陸二手智慧型手機用戶將達1.44億，較去年成長三分之一。