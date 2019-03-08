瀋陽汽車 2023年產量要150萬輛

2019-03-08 01:54 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



全國人大代表、遼寧省瀋陽市長姜有為6日在十三屆全國人大二次會議遼寧代表團開放日透露，該市推動汽車產業集群發展。到2023年，瀋陽汽車年產量要超過150萬輛，汽車產業產值超過5000億（人民幣），新能源車佔比超過20%。

中新社報導，作為中國重要的製造業基地，瀋陽多年前便吸引國際汽車巨頭目光。2003年，德國汽車品牌寶馬在瀋陽開設工廠，成為中國加入WTO後首個來華生產豪華車的汽車製造商。2018年，寶馬決定對華再增資30億歐元，並在瀋陽建新廠。

姜有為表示，2009年以來，寶馬在瀋陽累計投資超過520億元。去年，中國汽車整體產銷量出現負增長，但華晨寶馬產銷量漲幅均超過20%，增長勢頭強勁。目前，瀋陽已成為寶馬全球最大生產基地，建有歐洲以外最大動力總成工廠、德國本土以外最大研發中心。

在此背景下，近年來瀋陽汽車產業也取得長足發展。姜有為表示，下一步瀋陽將把握汽車產業智能化、電動化、網聯化、共享化發展趨勢，發揮龍頭企業帶動作用，加快打造中國重要的汽車產業中心。

具體而言，他透露，瀋陽計劃建設先進新能源車生產體系，加快開發乘用車、商務車、輕卡車、公交車等新能源整車形態，加快開發燃料電池等關鍵技術，使瀋陽在中國新能源汽車生產格局占據重要位置。

此外，瀋陽還將建設優質產業生態體系，全面實施「電動瀋陽」計畫，在巡游出租車、網約車等領域有序推廣應用新能源汽車。同時發展共享汽車模式，實現智能網聯與交通、物流、出行服務的深度融合。