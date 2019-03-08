結構優化 「天津GDP會比去年好」

2019-03-08 01:54 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



全國人大代表、天津市市長張國清6日在北京回應「2018年天津GDP增速變緩」話題時表示，天津市2018年主要經濟指標確實不高，但已企穩向好，表現為積極因素持續積累，經濟結構正在優化，新動能加快成長，營商環境持續向好，生態環境明顯改善，群眾生活水平也不斷提高。

中新社報導，在6日舉辦的十三屆全國人大二次會議天津團開放日上，張國清指出，為推動高質量發展，天津市持續開展大氣、水、土壤汙染防治，禁止或嚴格控制對環境有害的各種生產活動；解決鋼鐵圍城的問題，壓減鋼鐵產量800多萬噸等。

張國清說，雖然關停「散亂汙」企業、壓減鋼鐵產量等舉措暫時影響了GDP的增速，但天津市GDP的綠色度、財政收入的含金量更高。

他說，天津經濟進入了高質量發展的軌道，已有一批總部機構和國家級科研中心先後落戶天津。其中包括「天河3號」百億億次超級計算機、國家合成生物技術創新中心、國家技術軟件創新中心、現代中藥國家重點實驗室、中科曙光國家先進計算產業創新中心等。

針對三星電子工廠撤離天津傳聞，張國清回應稱，三星電子未曾撤離天津，關閉位於天津的手機工廠是產業轉型升級的過程。三星電子將在天津投建多層陶瓷電子元件項目。談及2019年的預期，張國清說：天津GDP今年會比2018年好。