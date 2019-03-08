「八八戰略」富民強省 浙江續推動

2019-03-08 01:54 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



全國人大代表、浙江省長袁家軍6日在十三屆全國人大二次會議浙江代表團開放日上表示，回顧過去，「八八戰略」推動浙江發生了歷史性跨越；展望未來，「八八戰略」仍然是浙江富民強省總綱領。

中新社報導，去年是「八八戰略」在浙江省實施15周年。數據顯示，浙江GDP從2002年的8004億元（人民幣，下同）增長到2018年的56197億元，年均增長10.2%；寧波舟山港集裝箱吞吐量超2600萬標箱，躍居全球第3；城鎮和農村居民人均可支配收入分別連續18年、34年位居中國各省區首位……。

浙江省長袁家軍指出，浙江將繼續堅持推動改革，深化「最多跑一次」改革，全面推進政府數字化轉型；全面深化企業投資項目審批制度改革，力爭實現企業投資項目竣工驗收前審批「最多90天」；全面深化供給側結構性改革，大力推進「破立降」，創新推動製造業高質量發展；全面推進資源要素市場化配置改革，深化畝均論英雄、標準地、承諾制改革等。

關於堅持開放帶動，袁家軍指出，浙江將加快落實長三角一體化發展國家戰略；加快建設中國（浙江）自由貿易試驗區、寧波舟山國際樞紐港、「16+1」經貿合作示範區、電子世界貿易平台（eWTP）、境外經貿合作區、「義新歐」中歐班列和境外系列站點、國際人文交流等一帶一路十大標誌性項目，培育義烏、青田等世界超市。

袁家軍表示，堅持創新驅動，重中之重是落實好科技新政，打造「互聯網＋」科技創新高地和生命健康科技創新高地。圍繞前者，浙江省將深入實施數字經濟「一號工程」科技企業「雙倍增」計畫，打造移動支付之省，創建工業互聯網supET平台等。