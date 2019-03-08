上海「兩翼齊飛」 自貿區增新片區

2019-03-08 01:54 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



全國人大代表、上海市委書記李強6日在十三屆全國人大二次會議上海代表團媒體開放日上表示，上海自貿區增設新片區，已和商務部研究形成了總體方案，將按程序徵求意見並報審。

中新社報導，李強表示，增設新片區並不僅是新增物理空間的概念，更重要的是通過制度創新和功能重構，推進高水平開放，打造具有國際市場競爭力和影響力的特殊經濟功能區。

談及科創板在上交所開閘，他表示，相關制度規則已正式發布實施，上海將全力支持、配合證監會和上交所做好相關工作。

李強稱，設立科創板並試點註册制是資本市場的重大制度創新，可推動資本市場與創新資源更有效對接，打通上海科創中心建設與金融中心建設聯動的橋梁，進一步提升資本市場服務科創企業、實體經濟的能力。

對於實施長三角一體化發展國家戰略，李強稱，上海正會同蘇浙兩省抓緊研究制定長三角一體化發展示範區建設方案。他表示，實施長三角一體化發展國家戰略，是對中國改革開放空間布局的進一步完善。在滬蘇浙三省市交界區域建設長三角一體化發展示範區，就是要打造進一步擴大對內開放的載體，努力打造貫徹新發展理念的新標桿、一體化體制機制的試驗田、引領長三角更高質量一體化發展的新引擎。

李強表示，上海對外開放，浦東新區特別是自貿試驗區是重要載體；但在對內開放方面，特別是面向長三角和長江流域開放一直缺少核心承載區。長三角一體化發展示範區的建設，補上了這個「缺」。它與自貿試驗區新片區一道，將有力帶動上海一東一西「兩翼齊飛」的發展格局。