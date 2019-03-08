親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

上海「兩翼齊飛」 自貿區增新片區

2019-03-08 01:54聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

全國人大代表、上海市委書記李強6日在十三屆全國人大二次會議上海代表團媒體開放日上表示，上海自貿區增設新片區，已和商務部研究形成了總體方案，將按程序徵求意見並報審。

中新社報導，李強表示，增設新片區並不僅是新增物理空間的概念，更重要的是通過制度創新和功能重構，推進高水平開放，打造具有國際市場競爭力和影響力的特殊經濟功能區。

談及科創板在上交所開閘，他表示，相關制度規則已正式發布實施，上海將全力支持、配合證監會和上交所做好相關工作。

李強稱，設立科創板並試點註册制是資本市場的重大制度創新，可推動資本市場與創新資源更有效對接，打通上海科創中心建設與金融中心建設聯動的橋梁，進一步提升資本市場服務科創企業、實體經濟的能力。

對於實施長三角一體化發展國家戰略，李強稱，上海正會同蘇浙兩省抓緊研究制定長三角一體化發展示範區建設方案。他表示，實施長三角一體化發展國家戰略，是對中國改革開放空間布局的進一步完善。在滬蘇浙三省市交界區域建設長三角一體化發展示範區，就是要打造進一步擴大對內開放的載體，努力打造貫徹新發展理念的新標桿、一體化體制機制的試驗田、引領長三角更高質量一體化發展的新引擎。

李強表示，上海對外開放，浦東新區特別是自貿試驗區是重要載體；但在對內開放方面，特別是面向長三角和長江流域開放一直缺少核心承載區。長三角一體化發展示範區的建設，補上了這個「缺」。它與自貿試驗區新片區一道，將有力帶動上海一東一西「兩翼齊飛」的發展格局。

上海自貿區資本市場實體經濟
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

手機內銷出貨4.1億支 去年大減15.6%

2019-03-08 01:48

廣東3市長：粵港澳大灣區建設 「全面推進」

2019-03-08 01:55

柏林國際旅遊交易會 大陸展場

2019-03-08 01:55

廈門石材展 國內外逾2千家參展

2019-03-08 01:55

廈門「絲路海運」 雙向班列開行

2019-03-08 01:55

買房女性漸 主導 7成起決定作用

2019-03-08 01:54

「八八戰略」富民強省 浙江續推動

2019-03-08 01:54

結構優化 「天津GDP會比去年好」

2019-03-08 01:54

瀋陽汽車 2023年產量要150萬輛

2019-03-08 01:54

大陸車市寒冬 現代汽車1車廠擬停產

2019-03-08 01:54

證監會：外資持股上限暫不放寬

2019-03-08 01:50

陸股解碼／長線投資價值顯現

2019-03-08 01:50

最強2月 陸券商淨利飆增

2019-03-08 01:48

小米攻AIoT 戰鬥團隊成軍

2019-03-07 23:06

中國誓言維護智財權 專家：難度挺高的

2019-03-07 21:57

江蘇台辦用直播 為台企解決融資問題

2019-03-07 19:51

大陸2月外匯存底3.09兆元 連續四個增加

2019-03-07 18:35

陸擴大資本市場開放 IMF獲批RQFII資格

2019-03-07 17:29

大陸男星楊洋違約 遭索賠逾9300萬元

2019-03-07 15:45

李克強要促消費 這個人大代表竟公開表示不贊成

2019-03-07 15:24

李彥宏卸任百度投資董事 妻馬東敏接任

2019-03-07 14:47

大陸知名網紅工廠 如涵控股擬赴美上市

2019-03-07 14:07

海南2030年起禁售燃油汽車

2019-03-07 13:13

無中文警告標識 特斯拉被中國海關暫扣

2019-03-07 13:10

破紀錄 陸財政部：今年減稅數額會高於2兆人幣

2019-03-07 12:34

小米雷軍：5月發布首款5G手機

2019-03-07 12:05

提告美政府！華為概念股今早盤漲跌各半

2019-03-07 12:00

富智康上半年虧損看減 聚焦5G與人工智慧

2019-03-07 10:51

赤字率守紅線 陸財長釋疑：舉債和其他國家不同

2019-03-07 10:32

阿里巴巴攜手NBA 設球迷線上互動專區

2019-03-07 10:11

陸財長：深化增值稅改革是今年減稅降費的主菜

2019-03-07 10:08

陸外商法將審議 會計師：台資也適用投資保護法

2019-03-07 09:09

老年人口2.5億 養老產業待開發

2019-03-07 02:14

空巢老人多 傳統養老面臨困境

2019-03-07 02:13

東部民企招工荒 拚轉型升級

2019-03-07 02:13

挺文創 影視企業免徵增值稅

2019-03-07 02:13

2月樓市仍降溫 調控政策不變

2019-03-07 02:13

深港闢科創區 打造大灣區重鎮

2019-03-07 02:13

林龍安：大陸貨減關稅 善用香港轉運出口

2019-03-07 02:13
看更多

熱門文章

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

2019-03-07 11:00

大陸政協委員提案：把海底隧道建到台灣去 震懾台獨

2019-03-07 19:52

【重磅快評】中共炸毀觀音石像 問題核心不在打壓宗教

2019-03-07 10:18

台籍人大陳雲英：中國政府公信力全球第二 僅次於德國

2019-03-07 21:04

大陸男星楊洋違約 遭索賠逾9300萬元

2019-03-07 15:45

男搞丟82萬台幣手機警找回 網友驚：這用來打電話的？

2019-03-07 16:42

震驚！李彥宏卸任百度投資董事

2019-03-07 09:43

中共新艦載無人機　大陸網友：簡單粗暴到極致

2019-03-07 18:09

李克強的政府工作報告 也能變成清明上河圖

2019-03-07 11:45

習近平：如期完成脫貧 不獲全勝絕不收兵

2019-03-07 21:58

解放軍殲擊機女飛行員兩會上建議：應擴大招收女飛官

2019-03-07 16:12

不滿兒子只考81分 虎媽怒罵後丟路邊「寧坐牢也不要他」

2019-03-07 17:58

《環時》向美放話：台灣牌搞過頭會遭北京報復

2019-03-07 10:05

求職返家途中…女大生意外救老翁 醫院免試錄取

2019-03-07 16:42

抗戰國軍首支傘兵部隊遺骸衡陽發現 3人身分確認

2019-03-07 21:45

陸「國民老公」王思聰旗下直播平台傳破產、拖欠工資

2019-03-07 13:07

陸：歡迎聯合國赴新疆調查人權 但別帶政治目的去

2019-03-07 19:43

「大同黃花好好吃」 成龍幫山西貧困戶賣萵苣、黃花菜

2019-03-07 20:11

嚴控發言尺度 委員反問記者：怎麼問這種問題？

2019-03-07 18:26

入藏登記引質疑 西藏書記：擔心遊客缺氧

2019-03-07 10:48

預防中興危機重演 華為向日企增加2倍訂單

2019-03-07 11:11

韓稱霧霾來自中國 陸外交部：別從外部找責任

2019-03-07 19:25

在英留學陸生涉嫌洗錢 近百名帳戶被凍結

2019-03-07 12:29

台梵邦交亮紅燈？中共主教團副主席對中梵建交樂觀

2019-03-07 13:42

領先各省 海南宣布2030年起全面禁售燃油車

2019-03-07 20:26

香港大圍站外警員護送兩野豬「出巡」 網友笑言：保護總統級別

2019-03-07 14:28

吃炸雞不忘學雷鋒 KFC推雷鋒主題餐廳

2019-03-07 12:07

港府修訂「逃犯條例」是台灣提出？陸委會駁：一派胡言

2019-03-07 22:58

李克強要促消費 這個人大代表竟公開表示不贊成

2019-03-07 15:24

河北省長許勤：「京張高鐵」今年通車

2019-03-07 13:52

口香糖少賣3成…竟是敗給手機支付

2019-03-07 13:08

被問江澤民健康狀況 侄：不如問警衛組

2019-03-07 16:10

小米雷軍：5月發布首款5G手機

2019-03-07 12:05

兩會觀察╱會外之熱 「兩王」惹議

2019-03-07 18:13

富智康上半年虧損看減 聚焦5G與人工智慧

2019-03-07 10:51

Pizza Hut必勝客4經理及司機 涉詐港政府補助津貼

2019-03-07 20:42

被追問陰陽合同 馮小剛暴怒離席

2019-03-07 14:10

驚蟄「打小人」 港人鵝頸橋排隊打老闆出怨氣

2019-03-07 14:12

陸外商法將審議 會計師：台資也適用投資保護法

2019-03-07 09:09

港修改逃犯條例 美商會表憂慮

2019-03-07 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top