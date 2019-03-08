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買房女性漸 主導 7成起決定作用

2019-03-08 01:54聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

互聯網房產信息服務商58同城、安居客7日發布《2019年職場女性就業安居報告》顯示，女性在購房決策中的話語權增強，受訪者中超7成女性在購房決策中起決定作用，近9成女性願與男性一起奮鬥買房。

中新社報導，報告顯示，有24.7%的職場女性獨力購買第一套房，相較於去年提升12個百分點。與之相較，第一套房由父母支持一部分以及與丈夫（男友）共同購買的比率均超過30%，反映出這種形式仍是當下的主流選擇。

從城市級別來看，一線城市職場女性獨力置業的佔比相對更高。報告數據還反映，85.9%的職場女性願意和男方一起出錢買房，其中願意和男方一起付首付及還貸的女性佔比高達51.8%。

在房屋產權方面，近九成職場女性表示產證上要有自己或者雙方的名字，不介意的僅占10.4%。說明現代職場女性希望通過奮鬥實現安居夢想，與男方共同承擔家庭責任。

此外，報告發現，在買房這件「人生大事」上，女性的意見愈來愈受到重視，70.2%的受訪職場女性認為自己的意見起到決定性作用，較去年相比提升5個百分點，認為自己的意見不被重視的女性佔比僅0.7%。可見，女性在買房這件事情上並不被動。

作為一名女性高管，58同城副總裁趙彤陽分析稱，一方面中國女性的獨立意識增強，不但有超過兩成白領獨力購買第一套住房，還有九成的女性願意和男性一起買房，折射出女性「半邊天」作用不斷提升，甚至已經在置業問題上逐步占據主導地位。

另一方面，願意長期租房比率依然低於兩成，表面原因是買房置業的思想較為根深柢固，但深層次的原因還在於租房生活的「安全感」還有待明顯提升。數據顯示，在租房居住的女性中，79.2%的女性表示後期一定要買房，僅有18.3%的女性表示願意長期租房。

職場思想一線城市
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