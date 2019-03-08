陸股解碼／長線投資價值顯現

2019-03-08 01:50 經濟日報 沈宏達



2月以來A股突破整理區間，上證指數一路量增突破整數點位關卡，7日一度抵3,129點波段高點，滬深兩市成交金額再放大至人民幣兆元以上，首要獲業績挹注的券商股領頭大漲。

終場上證指數收3,106點；創業板指小幅整理，下跌0.48%收1,692點。

過去一段時間，利多政策在A股底部適時提供支撐力道，北上資金亦持續淨流入挹注，在最大的不安因素美中貿易摩擦顯著趨於和緩下，伴隨全球股市反彈，市場對於A股看法180度轉變，A股憑藉低估值等充分上漲要素，價量齊揚，成為全球反彈最牛的市場之一。

對於猶豫是否還可進場A股的投資人，可適度從資金、估值角度思考：除上述的外資動向外，考量此波漲勢來的又急又快，大型資金或還沒充分回補部位，未來仍有一定規模的增量資金是潛在買盤動能。

同時，2018年市場對A股的評價實在太悲觀，因此就算經過一番猛漲，漲勢居前的滬深300指數的本益比也還在近五年平均值以下，相對於居高檔位置，或是過去修正幅度較小的股市，依舊具備低估值吸引力。

展望未來，A股在政策面、經濟面、籌碼面、估值面都具備長期投資價值，雖然接近第2季有個股財報不確定性，加上短線漲多提高震盪風險，但內、外資增量資金若持續進場，將可適度對沖負面影響，因此若大盤未來一個月出現適度整理，回檔之際可視為再增持A股部位的較佳機會。

（作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人）