證監會：外資持股上限暫不放寬

2019-03-08 01:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



外資大舉湧入A股市場，多檔個股外資持股比率接近「限購」警戒線，大陸證監會副主席方星海表示，暫時不考慮放寬外資持股上限。

方星海昨（7）日在北京出席全國政協經濟組聯組會議，除了說明不考慮放寬外資持股上限外，對於外界關注的科創板一事，方星海指出，有關設立科創板試點註冊制的相關制度已經落地，也就是說，科創板可以開門迎客了。

證券時報、彭博報導，深交所的規定，所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比率總和，不得超過該上市公司股份總數的30%，當所有境外投資者持有同一上市公司A股數額合計達到或超過該公司股份總數的26%時，交易所應披露外資所持股份數及持股比率。

MSCI亞太區研究部主管謝征儐建議，進一步放寬外資持股比率上限，MSCI方面已與證監會、交易所溝通，此與A股開放、國際化課題有關。

而港交所的規定，當某檔A股的境外投資者持股比率合計達28%或以上時，港交所方面將暫停相關買盤，直至上交所或深交所表示外資持股比率降至26%以下。

日前觸發這一條件的個股為大族激光，美的集團的外資持股比率也相當接近28%上限，大族激光已於5日被深港通暫停接受境外買盤，為深港通首檔被限購的股票。

緊接著昨天MSCI發布公告，表示外資空間較低影響滬港通可達性，鑑於潛在的可投資性問題，將自3月11日起從MSCI中國全股指數中剔除大族激光，導致大族激光股價早盤下跌。