最強2月 陸券商淨利飆增

2019-03-08 01:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



近期A股頻頻放量大漲，券商創史上最好的2月業績，成為最大贏家。海通證券淨利年增飆漲16倍，超越中信證券奪下獲利王寶座。

券商類股昨天再掀漲停潮，包括海通證券、浙商證券、財通證券等近十檔個股漲停，帶領上證指數拉尾盤上漲。

天風證券測算的數據顯示，截至3月6日，已經披露2月業績的24家上市券商淨利達人民幣80億元（約新台幣372.8億元），比1月大增50%，年增3.6倍。其中有18家淨利月增率和年增率為「雙增長」，更有六家券商營收超過人民幣10億元，顯示券商業績正在全面復甦。

從營收來看，2月營收最高的是中信證券，達人民幣17.6億元，年增90.6%；海通證券居次為16.1億元，年增322.2%。

在淨利方面，2月的券商排名出現洗牌。龍頭券商中信證券冠軍寶座被海通證券和國泰君安證券超過，海通證券淨利人民幣9.34億元居冠，年增逾16倍；中信證券以8.2億元，年增率174%居第三名。

招商證券2月淨利為人民幣4.71億元，年增逾21倍，是券商中獲利增幅最大的；值得注意的是，西南證券淨利年減7.7%，是唯一一家獲利下滑的券商。

數據還顯示，今年來券商類股市值暴漲逾人民幣1兆元。截至6日，券商類股整體市值由1月初的人民幣1.7兆元，飆升至2.74兆元，兩個月市值飆升1.04兆元。

財新網引述聯儲證券首席投顧胡曉輝分析，從3月6日的融資融券數據看，融資買入前十名中，有七檔個股是券商，市場做多熱情不減。從成交籌碼看，券商短期還會維持一定強勢。

開源證券高級策略分析師楊海認為，券商行業2月業績整體明顯回暖，營收和淨利均大幅增長，且從目前市場情況看，增長趨勢在3月仍會延續。他強調，券商是目前市場上唯一真正出現業績拐點的行業，基本面情況明確改善，自然將支撐行業類股繼續上漲。

國泰君安證券指出，市場全線回暖催生券商業績大幅反彈，類股進入業績與股價的自我正回饋階段；增量資金有望持續進場，後續券商業績有望繼續超預期。