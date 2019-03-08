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廈門「絲路海運」 雙向班列開行

2019-03-08 01:55聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

由南昌發往廈門前場站轉接「新天津」輪的班列貨物，6日從廈門海天碼頭出發，前往胡志明市、林查班、雅加達等海上絲路港口。標誌著廈門正式開行「絲路海運」雙向班列。

新華社報導，廈門港務控股集團在3日完成南昌-廈門、廈門-贛州「絲路海運」集裝箱海鐵聯運班列的開行。此次從廈門發出的班列，將東南亞和江西等內陸腹地進出口貨物通過廈門港海鐵聯運有機銜接，形成有形的絲路海運通道。其中，進口班列由廈門前場站發至贛州，貨源主要為瓦楞紙、橡膠木，裝貨地主要是科倫坡、巴生、宋卡等「海上絲路」港口；出口班列的貨源主要為汽車配件和成品紙，目的港胡志明市、林查班、雅加達、吉大港等「海上絲路」港口。

業內人士認為，廈門和江西兩地「絲路海運」和海鐵聯運的雙向對開，將海上、陸地的多種物流方式有機銜接，形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局。

當天，第二批「絲路海運」命名航線發布，共計18條航線（廈門港16條，福州2條），涵蓋馬尼拉、胡志明市、丹戎帕拉帕斯、傑拜阿里等「一帶一路」重要港口。同時，廈門港、福州港共同提出較高的港口服務標準，涉及船舶、集裝箱、海鐵聯運、配套服務等綜合效率提升的保障。

福建絲路海運運營有限公司表示，該航線海鐵班列業務量保持高增長，主要是效率高、服務優、成本低，憑藉綜合配套的提升，帶動貨物集聚。通過海鐵聯運來廈承接貨船出口的貨物，走其他港口，時間需要5至7天，但如走廈門港，時間僅需要3至4天。

數據顯示，自2018年12月24日「絲路海運」啟動儀式以來，截至2月28日，首批16條命名航線，開行完成142個航次，完成集裝箱吞吐量超過10萬標箱。

其中，廈門港完成112個航次8.2萬標箱，與去年同期相比增長10.6%；福州港完成30個航次3.1萬標箱，與去年同期相比增加6.78%。

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