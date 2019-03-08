廈門石材展 國內外逾2千家參展

2019-03-08 01:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第十九屆中國廈門國際石材展覽會６日開幕，來自全球57個國家和地區的石材展商聚首廈門尋覓商機。

新華社報導，本屆廈門國際石材展總面積18萬平方米，共計25個展廳，包括國內石材展區、國際展區、機械工具展區、室外展區、新品展區、設計和論壇區等六大展區。展會吸引了來自全球57個國家和地區逾2000家企業參展。

來自巴西的石材展商蒂亞戈．巴拉哈拉．莫賴斯是第四次參加廈門國際石材展。他說，公司過去三年在中國的石材銷售取得了良好的業績，每年都有超過10%的業務增長。

「今年我們展示了16種石材。中國是一個很大的市場，巴西石材商競爭激烈。」他說，「我們期待以中國為基礎，通過展會，開拓包括印度、越南、馬來西亞、泰國等國家的市場。」

巴西石材行業協會本次組織了32家石材企業參展。其負責人馬塞洛．萊昂尼表示，中國是巴西石材最重要的出口市場之一。

在土耳其館內，展商和客商人頭攢動。展區內展示了大理石、孔石、石灰石、天然石材以及加工產品等。

土耳其石材出口商協會主席梅維盧．卡亞介紹，土耳其館集結了該國的147個石材商參展，是本次展會參展商最多的外國展區。

「2018年土耳其天然石材出口到中國市場的份額佔其總出口額的41%，中國市場毫無疑問是土耳其最重要的市場之一。」梅維盧．卡亞說，土耳其有著豐富的大理石儲量，先進的加工技術和能力，這讓土耳其石材產品在中國受到歡迎。