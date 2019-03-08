柏林國際旅遊交易會 大陸展場

2019-03-08 01:55 聯合報 （中新社）



第53屆柏林國際旅遊交易會（ITB Berlin）在德國柏林會展中心開幕，中國展區今年以「美麗中國」為主題，突出文化與旅遊相融合的特色。