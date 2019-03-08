廣東3市長：粵港澳大灣區建設 「全面推進」

2019-03-08 01:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



落實粵港澳大灣區建設規劃是未來廣東省的重要工作，在3月6日十三屆全國人大二次會議廣東代表團舉行的開放日活動上，廣州、深圳、珠海3位市長說明了相關情況。

中新社報導，廣州市長溫國輝說，廣州將緊緊抓住大灣區建設這個千載難逢的歷史機遇，學習借鑑香港、澳門、深圳等灣區城市的先進經驗，充分發揮廣州國家中心城市和綜合性門戶城市的引領作用，充分發揮廣州作為區域發展的核心引擎作用，主動對接、深化合作，增強對周邊區域的輻射帶動能力，攜手打造世界級的城市群。

他說，目前廣州已制定出台《粵港澳大灣區規劃綱要實施意見》和三年行動計畫等，同時還編了穗港、穗澳重點項目庫等，形成推動大灣區建設的工作體系。此外，一批合作共建的項目等正穩步對接推進。

溫國輝表示，要深化與港澳在教育、醫療等民生領域合作：要加快港科大廣州校區建設，支持港澳高校在廣州市立研究機構，加強與港澳職業教育合作，支持港澳醫療衞生服務機構在廣州設置醫療機構，鼓勵港澳醫師在廣州執業註冊。

廣州市和香港科技大學自2017年3月起商談合作事宜，去年10月，廣州大學與香港科技大學正式簽署了合作辦學意向。

據悉，廣州市將在南沙區提供1.13平方公里土地用於辦學，並將給予建設、辦學經費等各方面的保障。

溫國輝還提及，廣州要全力發揮在教育、醫療等民生領域方面的堅實基礎和有利條件，攜手打造宜居、宜業、宜遊的優質生活圈；在市場準入、產權保護、法治保障、政務服務等方面的制度安排等方面借鑑港澳經驗。

深圳市長陳如桂說，當前，粵港澳大灣區建設正在全面推進。

對深圳而言，最重要的任務是通過深化深港澳緊密合作，積極參與廣深港澳科技創新走廊的建設，全面提升創新的國際化水平，全面提升原始創新能力，全面提升創新發展的能級。

他說，深圳作為大灣區中最具創新活力的城市之一，我們有責任、有能力在大灣區中發揮創新引領作用，加快建設具有世界影響力的創新創意之都，攜手共建大灣區國際科技創新中心。

珠海市長姚奕生表示，粵港澳大灣區建設對珠海來說，是大機遇、大考驗。當地將重點做好橫琴、港珠澳大橋、生態建設三篇文章。