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江蘇台辦用直播 為台企解決融資問題

2019-03-07 19:51聯合報 記者林宸誼╱即時報導

為了協助台企解決融資難、融資貴、融資管道窄等問題，江蘇省台辦7日邀請相關部門和專家學者，以「金融政策和服務宣講及實務指導」為題，透過網路直播為台企進行政策解讀和專業的答疑解惑。

在「供應鏈金融助力台企做大做強」子題演講中，中國國資國企產業創新聯盟副秘書長、東南大學兼職教授周殿林表示，供應鏈金融，指的是金融機構圍繞核心企業，管理上下游中小企業的資金流和物流，並把單個企業的不可控風險轉變為供應鏈企業整體的可控風險，透過立體獲取各類資訊，將風險控制在最低的金融服務。

周殿林表示，供應鏈金融是運用數據進行融資一種新模式，銀行等金融從自身出發降低服務成本，採用是線上的形式來展開服務，因此台企龍頭企業要具備完善的產業資訊化平臺對接，才能實現線上融資。

若是台企想要透過供應鏈金融，則必須具備企業法人當地語系化、整體財務狀態符合標準,資產負債結構合理等條件。

因此周殿林建議，台企可以運用國家政策東風，為產業鏈的上下游賦能，降低融資成本,提高夥伴的利潤，提高合作粘性。

江蘇省銀保監局外資處副處長蘇豔霞，則在「差別化金融服務政策及實務指導」講題中表示，銀監會從2017起就針對小微企業金融服務工作，發布一系列的通知，目前江蘇轄內共有台資銀行6家，2家法人和2家母行直屬分行以及2家法人分行，分別是永豐中國、彰銀、合庫和兆豐、華一南京及蘇州分行。

台資銀行主要以台資企業客戶為主，行業分布前三的主要是製造業、金融業、房地產業。其中金融業主要是台資融資租賃公司的貸款。

然而令台企苦惱的是，向銀行貸款外，可能還會面臨額外收費，蘇豔霞指出，貸款業務不得收取貸款安排費，不得以「年度續貸費」、 「續貸費」、「貸款年審費」等名義變相收取貸款安排費。

蘇豔霞表示，貸款受理與調查、風險評價與審批、合約簽訂、貸款發放與支付是銀行業金融機構貸款業務的經營行為，經營行為相關成本是貸款業務經營成本的組成部分，不得轉嫁成本。

江蘇省台辦2018年起推出「江蘇省台商大講堂」活動，以幫助台商融入江蘇發展為目標，重點圍繞台企發展中難點問題和台商台胞工作生活中的痛點問題，不定期邀請各相關部門領導和專家學者解讀政策、剖析行業機遇，並將為加強台企與政府、學校、社會專業機構的溝通交流搭建平台，為支持台企發展匯聚各方優質資源。

江蘇省台辦7日透過網路直播，為台企進行政策解讀和專業解惑。圖/江蘇網路廣播電視台...
江蘇省台辦7日透過網路直播，為台企進行政策解讀和專業解惑。圖/江蘇網路廣播電視台「荔枝新聞」
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