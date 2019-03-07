大陸2月外匯存底3.09兆元連續四個增加

2019-03-07 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中國人民銀行今天公布，今年2月底外匯存底為3.090兆美元，較1月底的3.088兆美元增加22.56億美元，為連續第四個月增加，增幅為0.1%。大陸國家外匯管理局並預計，未來外匯存底規模將在波動中保持總體穩定。

路透報導，國家外管局發言人王春英指出，2月大陸外匯市場保持平穩運行；國際金融市場上，美元指數上漲0.6%，金融資產價格漲跌互現，匯率折算和資產價格變動等因素綜合作用，外匯存底規模小幅上升。

她表示，國內外因素綜合作用，大陸外匯存底規模將在波動中保持總體穩定。

王春英並認為，今年以來，全球政治經濟環境仍面臨較多不確定因素，經濟增長勢頭有所減弱，國際金融市場波動性較大。但大陸經濟持續健康發展，外匯市場預期繼續改善，主要管道跨境資金流動和外匯收支狀況均呈現積極變化，外匯存底規模保持總體穩定。

她稱，大陸將繼續深入推進供給側結構性改革，保持經濟運行在合理區間，保持跨境資金流動穩定和國際收支自主平衡的基礎將更加堅實。

人行並公布，2月底官方儲備資產中，黃金儲備794.98億美元，比1月增加1.79億美元。以盎司計，2月底黃金儲備6,026萬盎司，較1月底增加32萬盎司，是自去年12月以來的三連增。