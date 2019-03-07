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陸擴大資本市場開放 IMF獲批RQFII資格

2019-03-07 17:29聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸證監會官網今日發布，核准國際貨幣基金組織（IMF）的人民幣合資格境外投資者（RQFII）資格。

獲批RQFII後，IMF將可進行人民幣直接投資中國境內的股票及債券市場。這意味，大陸擴大資本市場對外開放， IMF開始參與配置人民幣資產，吸引外資奏效。

今年「兩會」政府工作報告中，大陸總理李克強強調，中國將加大吸引外資力度，進一步放寬市場准入，縮減外資准入負面清單，允許更多領域實行外資獨資經營。強調深化金融領域的對外開放，將成為今年工作的重點。

證監會今年1月底宣佈，擬將QFII和RQFII制度合二為一，並將擴大投資範圍，這是進一步吸引外資流入的強心針，加速中國市場與國際接軌。

其中擴大開放在全國中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌的股票，以及債券回購、私募投資基金、金融期貨、商品期貨、期權等。此外，允許參與證券交易所融資融券交易。

這將使外資參與融資業務，大大提高了資金周轉率，同時允許外資通過衍生品交易來對沖投資風險，提升外資在中國市場的參與度。

證監會放行IMF的RQFII資格，在取得證監會資格許可後，IMF可以通過備案的形式，獲取不超過其資產規模或其管理的證券資產規模一定比例的投資額度直接投資中國境內的股票及債券市場。

據統計到目前為止，RQFII制度已從香港擴大到19個國家和地區，總額度人民幣19,400億元，共有233家境外機構獲得RQFII資格，截止2月末，共有209家境外機構獲批額度人民幣6,604.7億元。

大陸證監會官網今日發布，核准國際貨幣基金組織（IMF）的人民幣合資格境外投資者（...
大陸證監會官網今日發布，核准國際貨幣基金組織（IMF）的人民幣合資格境外投資者（RQFII）資格。
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