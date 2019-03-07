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大陸男星楊洋違約 遭索賠逾9300萬元

2019-03-07 15:45聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

上海新文化國際交流有限公司起訴男星楊洋，因違約未出演電視劇《漢之雲》，索賠人民幣2,000萬（約新台幣9,320萬元）。4日楊洋首次被上海市虹口區人民法院列入「被執行人名單」。楊洋所屬經紀公司悅凱娛樂今（7）日發聲明，稱目前該案件已由法院依法受理。

金融界報導，據悉，楊洋除了是一名演員之外，還是對外控股企業5家，擔任法人5家，對外投資6家，在外任職1家企業。對此，楊洋方表示，這單官司已經通過律師提出執行異議。

7日下午，悅凱娛樂委託上海貝通律師事務所，就近日網路傳播的楊洋不實報導發布聲明：一、報導中關注委託人與上海新文化國際交流有限公司合同糾紛一案中所謂的「判決敗訴」為不實信息。本案由業內熱心人士居中斡旋，雙方達成和解方案後，於2018年12月13日前往上海市虹口區法院去的調解書予以結案。但委託人履行完畢和解義務後，對方卻毀棄和解約定且拒絕履行乙方義務，反而利用調解書的執行效力直接去法院申請強制執行。母親委託人已經過法律程序重新啟動該案的再審，並就相關事實申請執行異議。

二、該案已由法院依法受理。任何斷章取義，傳播不實消息的行為，均涉嫌嚴重侵犯他人隱私權和名譽權，事務所將代表委託人依法追責。

三、關於案件的具體情況進展，委託人會適時擇機向公眾公布案件細節真相，讓社會公眾全面客觀了解案件始末原委。

大陸男星楊洋因違約未出演電視劇《漢之雲》，被索賠人民幣2,000萬。照片／微博
大陸男星楊洋因違約未出演電視劇《漢之雲》，被索賠人民幣2,000萬。照片／微博
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男星楊洋所屬經紀公司悅凱娛樂今發布澄清說明。照片／楊洋微博
男星楊洋所屬經紀公司悅凱娛樂今發布澄清說明。照片／楊洋微博
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