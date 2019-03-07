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「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

李克強要促消費 這個人大代表竟公開表示不贊成

2019-03-07 15:24聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸國務院總理李克強在今年政府工作報告中提出，要推動消費穩定增長，國務院也正規劃推動新一輪促進家電、汽車消費的政策。不過，全國人大代表、四川長虹董事長趙勇卻罕見地發言表示不贊成這種做法。據《財新網》報導，趙勇認為，針對特殊類型的商品在一定時間段的刺激消費政策，最終會造成「短期消費、長期蕭條」的後果。

李克強在5日發表的政府工作報告中表示，「促進形成強大國內市場，持續釋放內需潛力。充分發揮消費的基礎作用、投資的關鍵作用，穩定國內有效需求，為經濟平穩運行提供有力支撐。」

大陸國家發改委副主任寧吉喆6日在13屆全國人大二次會議記者會上也提出，中國消費持續擴大的基本面沒有改變，今年將從：落實促進消費的政策；增強居民的消費能力，多措並舉促進城鄉居民增收；擴大重點領域消費，促進實物消費升級；改善市場消費環境，加強消費者權益保護等四個方面來促進消費的平穩增長。

不過，趙勇6日在四川代表團分組審議政府工作報告時，卻未如絕大多數人大代表一樣，表態「完全贊成、堅決擁護」李克強的政府工作報告，而是發言提出不同的觀點。

趙勇說，「市場總量幾乎是一定的，如果通過非市場手段刺激了一段時間的集中消費，後面會有空檔期，消費還得下去。」

他並以大陸在2008年全球金融危機時經驗為例指出，當時為刺激消費大陸先後推出過幾輪家電下鄉等政策，雖然快速實現農村洗衣機、冰箱的普及，但最終導致今天農村市場消費近乎蕭條。趙勇指出，「短時間消費，長時間蕭條」。

趙勇建議，如果要實行消費刺激政策，首先應明確可檢驗的標準，盡可能在規則上「普適」，堵住「鑽空子」的機會，維護公平競爭市場空間。

他表示，由於大企業相對守規矩，小企業容易鑽空子。以往刺激政策紅火的時候，一些正常條件不具備的企業，反而贏得一些生存空間。其次，還應明確政策實施的周期，到底一年還是兩年，一兩年後會不會再延續。

「對大企業來說很重要的就是可預期性，如果沒有可預期未來，僅僅依靠不確定的政策決定現在的行為，未來會有較大風險。」

長虹是大陸知名的國有家電品牌，根據其官網上訊息，目前已成為集軍工、消費電子、核心器件研發與製造為一體的綜合型跨國企業集團，旗下擁有四家上市公司：四川長虹、長虹美菱、長虹華意、長虹佳華。

大陸全國人大代表、四川長虹董事長趙勇表示，他不贊成推動新一輪促進家電、汽車消費的...
大陸全國人大代表、四川長虹董事長趙勇表示，他不贊成推動新一輪促進家電、汽車消費的做法。（取自《中國電子報》）
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