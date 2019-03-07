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李彥宏卸任百度投資董事 妻馬東敏接任

2019-03-07 14:47聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

針對百度董事長李彥宏不再擔任北京百度投資管理有限公司（簡稱百度投資）董事，百度今（7）午間回應，百度投資是百度風投旗下子公司，李彥宏自2018年5月起卸任該公司董事，本次董事變更，屬正常管理調整。李彥宏退出董事行列，馬東敏、王海峰接任。

新京報報導，馬東敏為李彥宏之妻，百度聯合創始人。2007年之後由於身體和家庭的原因離開百度。2017年前後重新回歸百度，當時任職百度董事局主席特別助理。馬東敏也是百度重要的股東。今年1月富比世中國發布的2019中國最富有女性榜，馬東敏排名第八，財富值為人民幣175.5億元。

百度風投在北京、矽谷均設立區域總部，主要投資全球初創期到成長期的人工智能項目。北京百度投資管理有限公司為百度風投下屬的業務主體之一，主要負責大陸境內的基金管理業務。

在查詢工商信息網「企查查」後發現，李彥宏已不在北京百度投資管理有限公司主要人員名單中。百度投資成立於2016年3月18日，經營範圍是投資管理、資產管理。企業法人是北京千百糯科技有限公司，劉維任法定代表人、董事長。

統計顯示，百度2018年投資事件數量達61起，投資活躍度相比騰訊、阿里差距明顯，還不到後者的一半。從百度近五年的投資事件數量分布來看，呈現出一個總體上升趨勢。進入2017年，百度的投資活躍度明顯上升，2018年更是創下歷年新高，相比2017年投資事件增加20起。

百度董事長李彥宏（右）與妻子馬東敏。照片／百度圖庫
百度董事長李彥宏（右）與妻子馬東敏。照片／百度圖庫
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