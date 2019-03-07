大陸知名網紅工廠 如涵控股擬赴美上市

2019-03-07 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸知名網紅工廠如涵控股今天向美國證監會（SEC）遞交招股說明書，準備在那斯達克上市。

如涵控股2016年在新三板掛牌，被稱為「中國網紅電商第一股」，旗下有張大奕、大金、蟲蟲、左嬌嬌、管阿姨等網紅，去年獲阿里巴巴人民幣3億元（約新台幣13.5億元）入股，成為公司大股東。

如涵業務分為紅人經紀、行銷推廣及電商業務。其中，紅人經紀包括挖掘、培養、孵化新媒體意見領袖；行銷推廣包括從廣告代言到品牌行銷全案諮詢；電商業務包括利用紅人形象全方位打造優質店鋪品牌。

去年底，市場就傳出消息，如涵控股計畫今年赴美國IPO，預計募資1億至2億美元。

截至2018年12月31日，如涵所擁有的KOL粉絲總數達到1.484億，主要包括微博的1.111億，超過80%的KOL粉絲是千禧一代，其中超過78%是女性，時尚追逐者和頻繁的線上購物者。

然而，網紅電商並不容易經營，公司目前仍處於虧損狀態。從2018年4月1日到12月31日，如涵9個月的淨虧損為人民幣5750萬元，較上年同期虧損額2613萬元擴大1.2倍。

報導稱，公司虧損的原因主要是由於產品銷售和行銷費用、履行費用等項目的支出較多。截至2018年12月31日止的前9個月，如涵的履行費用為人民幣9951.7萬元，年增39.3%；銷售和行銷費用為1.58億元，年增41.3%。