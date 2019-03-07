破紀錄 陸財政部：今年減稅數額會高於2兆人幣

2019-03-07 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



在大陸全國人大十三屆二次會議記者會上，中共財政部部長劉昆表示，今年全年將減輕企業稅收和社保負擔近2兆元（人民幣，下同），世界上沒有一個國家一年的減稅額達到這麼高。

他指出，由於2018年減稅措施的翹尾影響會高於2019年減稅措施的翹尾影響，按照測算，2019年減稅的實際減負數額會高於公佈的年化的全年預算數。

劉昆稱，由於所公佈的預計數是年化的預計數，這與當年實際減稅降費數額不一定完全一致。舉例來說，今年大陸實施小微企業普惠性的稅收減免政策，並規定從1月1日起執行，這一項政策全年預計數是2000億元，當年的實際減稅數和預測全年數是一致的。但去年的增值稅降低政策是5月1日推出，由於是年中出台，去年這一項政策在前年的預測減負額是4000億元，因為5月1號實施，所以8個月減稅政策覆蓋前年測算規模的3000億元，有近1000億元會在今年實行翹尾的影響，也就是說會變成今年的實際減稅額。2019年的減稅降費措施是以減稅為主體，大約占了七成，減稅的份額裡頭又以增值稅的降低為主體。

他說，由於2018年減稅措施的翹尾影響會高於2019年減稅措施的翹尾影響，按照測算，2019年減稅的實際減負數額會高於公佈的年化的全年預算數。

劉昆還表示，減稅降費數額近2兆，世界上沒有一個國家一年的減稅額達到這麼高。

劉昆表示，今年財政收支平衡壓力將比較突出，今年收支平衡確實非常困難。要解決財政收支的平衡問題，要兩方面著手，要當鐵公雞，不該花的錢一毛不拔，也要同時打好鐵算盤，把該花的錢花好，花在刀刃上，在嚴格控制一般性支出的同時，加大對重點領域和關鍵環節的投入力度。

另外，劉昆表示，不允許發生新的地方政府隱性債務。

他表示，確實有一些個別地方的地方政府，仍然存在法定限額外通過融資平台公司違法違規或變相舉債，也就是所謂的政府隱性債務。

他指出，財政部已採取嚴格措施，不允許發生新的地方政府隱性債務，同時要求穩妥化解存量債務，又透露中央已在全國問責不少官員。