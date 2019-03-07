無中文警告標識 特斯拉被中國海關暫扣

2019-03-07 13:10 世界日報 北京7日電



1600輛特斯拉Model 3汽車因標識不合規，6日被中國海關暫停放行。

特斯拉Model 3被中國海關暫停放行廠家:銘牌打印錯誤 分享 facebook

新聞報報導，對於特斯拉Model 3被暫緩放行一事，海關總署官方微信「海關發布」6日發布公告稱，近期海關在進口汽車檢驗過程中，發現進口特斯拉Model 3純電動車存在警告標識無中文標註，整車銘牌缺失，銘牌標註錯誤等問題，不符合國家強制性標準GB7258-2017「機動車運行安全技術條件」的要求，存在安全隱患，影響消費者合法權益。

據報導，海關總署表示，經約談，特斯拉公司反映出現上述問題的主要原因是，車輛生產時標籤打印子系統邏輯設置錯誤，生產物料表配置錯誤，生產線人工操作失誤等，近期陸續到港的4678輛Model 3純電動車均可能存在上述問題。海關總署第一時間向全國海關發布警示通報，要求暫停放行進口Model 3純電動車，並委託技術機構開展風險評估。

報導說，「經評估，上述問題存在一定風險，但可通過在口岸更換銘牌標註的方式消除風險隱患。目前，海關正在嚴密監督特斯拉公司按照要求積極落實技術整改，經檢驗合格後方可放行，確保進入市場的Model 3純電動車符合我國強制性標準的要求，保障消費者的合法權益。」海關總署在公告中表示。

另據中新網報導，特斯拉6日表示，「我們已經與海關總署達成了整改方案，並正密切合作，爭取盡快恢復車輛通關過程。車輛經過審核合格通關後，我們將盡快把它們交付到客戶手中。這並不影響Model 3在國內的銷售。」