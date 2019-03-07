海南2030年起禁售燃油汽車

2019-03-07 13:13 世界日報 北京7日電



中國海南省5日宣布，將分領域、分階段加快推廣清潔能源汽車，2030年起全省全面禁止銷售燃油汽車，將建成國際首創的清潔能源汽車生態島，開放、共用的清潔能源汽車示範島。

海南率先宣佈：2030年起全面禁售燃油汽車 分享 facebook

中國是新能源汽車產量與銷量均位居世界第一的國家，海南是第一個提出禁售燃油汽車時間表的省份。

總理李克強5日提出政府工作報告時表示，將繼續執行新能源汽車購置優惠政策，這意味中國政府仍將積極鼓勵推動新能源車產業。

海口網報導，海南省政府5日舉行記者會，對外發布「海南省清潔能源汽車發展規畫」，為2030年實現「綠色智慧出行新海南」的總目標，提出了2020年、2025年、2030年三個階段性目標。

規畫指出，按照「公共服務領域先行、社會運營領域引領、私人使用領域引導」的推廣思路，分步驟、分領域穩步推進全省車輛清潔能源化工作。其中，公共服務領域力爭2020年實現清潔能源化；社會營運領域力爭2025年實現清潔能源化；私人領域車輛以增量嚴控、存量引導更替為主線，力爭2030年全省汽車清潔能源化達到國際水準。

根據規畫，即日起，公共服務領域的公務車、公車、巡遊計程車等領域，新增和更換車輛100%使用新能源汽車或清潔能源汽車，充分發揮示範帶頭作用。

社會營運領域的輕型物流車（含郵政及城市物流配送）、分時租賃車也自5日起，新增和更換車輛100%使用新能源汽車。城市環衛、旅遊客運、城鄉班線等領域車輛，合理制定更新比例，在2025年前後全面實現清潔能源化。

最後，私人使用領域透過實施嚴格的小客車總量調控，約束和引導並舉，推進增量和存量汽車雙向清潔能源化，到2030年全島私人領域新增和更換新能源汽車占比100%。