小米雷軍：5月發布首款5G手機

2019-03-07 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸全國人大代表、小米集團董事長雷軍7日在北京市代表團全體會議上表示，根據大陸電信商進展情況，小米預計今年5月或6月在大陸境內發布首款5G手機。此前，小米已在歐洲發布5G手機。