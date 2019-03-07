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小米雷軍：5月發布首款5G手機

2019-03-07 12:05聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸全國人大代表、小米集團董事長雷軍7日在北京市代表團全體會議上表示，根據大陸電信商進展情況，小米預計今年5月或6月在大陸境內發布首款5G手機。此前，小米已在歐洲發布5G手機。

證券時報網指出，雷軍此前在兩會期間曾表示，今年是5G啟動元年，5G是一個革命性的時代。5G啟動對通訊、無人駕駛智能交通、電視台4K或8K頻段的開通都有非常大的意義。小米把5G作為公司發展戰略重點。5G網路將推動大陸數位經濟化轉型。

小米董事長雷軍7日表示，預計今年5月或6月在大陸境內發布首款5G手機。照片／中證...
小米董事長雷軍7日表示，預計今年5月或6月在大陸境內發布首款5G手機。照片／中證網
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