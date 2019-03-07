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提告美政府！華為概念股今早盤漲跌各半

2019-03-07 12:00聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸電信設備商龍頭華為今（7）日宣布對美國政府提告，指其銷售限制條款違憲，並有證據顯示美政府涉嫌入侵華為伺服器。A股華為概念股今早盤漲跌各半，72檔華為概念股中，3檔漲停，30檔上漲，39檔下跌。

新浪財經股市顯示，華為概念股中，領益智造、天威視訊、華星創業早盤飆漲停；華夏幸福、滬電股份、信維通信跌幅超過4.6%。

A股華為概念股3月7日早盤表現。照片／新浪財經網
A股華為概念股3月7日早盤表現。照片／新浪財經網
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