赤字率守紅線 陸財長釋疑：舉債和其他國家不同

2019-03-07 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸今年《政府工作報告》把財政赤字率設置為2.8%，超出市場預期樂觀，財政部長劉昆釋疑，中國特色社會主義制度，和其他國家有不同的地方，他說中國政府的舉債不是用於機構運轉、人員工資等經常性支出，而是進行有效投資，形成了可償還債務的對應資產，這也是和許多國家不同的地方。

今年《政府工作報告》把赤字率設置為2.8%，比去年僅增加了0.2個百分點。之前市場預期，因為今年的經濟下行壓力較大，而且又大幅減稅降費，財政赤字率可能超過3%。

針對市場質疑2.8%赤字率是如何衡量決定的？劉昆表示，社會輿論認為赤字率應該提得更高一些，但財政部通過認真研究、平衡，最後拍板今年全國財政赤字擬安排人民幣2.76兆元，赤字率預計是2.8%，也就是指提高了0.2個百分點。

劉昆強調，這是適當提高財政赤字率，一方面，強化逆週期調節，另一方面，也與更大規模減稅降費、有效降低企業負擔、激發市場主體活力相適應。

劉昆強調，赤字率不是數字遊戲，主要是中國的財政依託於中國特色社會主義制度，和其他國家有不同的地方。

也就是應對赤字安排，中央財政還增加了特定國有金融機構和央企上繳利潤，地方財政也將多管道盤活各類資金和資產。這方面也籌措了一部分資金，可以不用過高地提高赤字率。