阿里巴巴攜手NBA 設球迷線上互動專區

2019-03-07 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



NBA中國官方網站今（7）日公告攜手阿里巴巴，雙方將升級戰略合作伙伴關係，在NBA視頻內容和節目傳播、電商和大數據等方面展開全面合作，為NBA球迷和阿里用戶帶來專屬的NBA觀賞和消費體驗。

公告指出，阿里巴巴和NBA是長期合作伙伴。通過升級本次合作關係，雙方將聯手推出跨平台的「NBA內容互動專區」，連接NBA、阿里巴巴各平台、商業合作伙伴和廣大球迷社群。

雙方將向球迷提供精準而廣泛的NBA視頻內容推薦。同時，還將向NBA眾多的市場合作伙伴提供跨界的消費者洞察報告，更加精準的投放工具，以及圍繞NBA各種主題活動的定制營銷解決方案。

「NBA是一個推崇創新精神的職業體育聯盟，能夠與阿里巴巴拓展合作伙伴關係，我們感到非常高興」，NBA中國首席執行官張墀駒（Derek Chang）表示，他們與阿里巴巴有著共同的願景，那就是通過大數據和多種科技手段，為球迷帶來豐富和精準的線上內容和消費體驗。

阿里巴巴集團副總裁徐宏表示，作為世界知名的體育聯盟組織，NBA在大陸擁有非常廣泛和熱情的粉絲和愛好者。阿里巴巴和NBA合作升級之後，基於阿里巴巴經濟體內的豐富場景，以及商業操作系統對合作伙伴的賦能，消費者和用戶可以和NBA產生更緊密的接觸，並感受全新的數字化體驗。

球迷可登陸阿里巴巴旗下天貓、淘寶、優酷和UC等欣賞NBA視頻內容，包括主題原創節目、NBA賽事集錦和歷史經典比賽等。NBA主題原創節目也將覆蓋廣泛的籃球及文化潮流領域，如NBA潮流服裝和球鞋文化及收藏等。

此前NBA和阿里巴巴就已開展了授權商品層面的合作。NBA官方旗艦店於2012年正式落戶天貓，為球迷帶來了品種豐富的NBA授權商品。