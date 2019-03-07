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陸財長：深化增值稅改革是今年減稅降費的主菜

2019-03-07 10:08聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸國務院總理李克強在政府工作報告提出，今年將大規模減稅近人民幣2兆元規模，財政部長劉昆今天進一步解讀，深化增值稅改革是今年減稅降費的核心內容，也就是所謂的「主菜」。

大陸今年減稅降費規模近人民幣2兆元，財長劉昆出席全國人大記者會就稅制改革表示，這在全世界還沒有其他國家一年減稅額能達到這麼高，劉昆還透露，「測算2019年減稅的實際減負金額，還將會高於公佈的人民幣2兆元預測數。」

不過，今年要減稅降費近人民幣2兆元，劉昆說，財政收支平衡壓力將比較突出，平衡確實非常困難，所以，財政部要當「鐵公雞」，不該花的錢一毛不拔；同時，也要打好「鐵算盤」，把該花的錢花好，花在刀刃上。

劉昆說，今減稅降費政策以減稅為主體，約占7成；而減稅的比例又以增值稅降率為主體。他說，由於2018年減稅措施的翹尾影響，會高於2019年減稅措施的翹尾影響，預計2019年減稅的實際減負數額，測算會高於公佈的年化全年預測數。

今年擴大減稅，劉昆指出，主要是突出普惠性。在減稅方面，今年除了實施年初已經明確的對小微企業實施普惠性稅收減免，以及全面落實修改後的個人所得稅法外，還將進一步深化增值稅改革。深化增值稅改革是注重突出普惠性，將製造業等企業現行16%的稅率降到13%；將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降到9%，確保主要行業稅負明顯降低；另外對對適用6%這一檔稅率的行業，會採取加計扣除的方式，讓稅負只減不增。

另外，推進結構性減稅也是今年稅改重點，增值稅稅率由原來四檔，併到三檔後，這次又進一步下調稅率，劉昆說，有利財政部繼續推進增值稅稅率三檔再並兩檔。

除了確保所有行業稅負只減不增， 在降費方面，劉昆指出今年將明顯降低企業社保繳費負擔。

具體降費措施包括下調城鎮職工基本養老保險單位繳費比例，各地可降到16%。繼續執行階段性降低失業和工傷保險費率政策，對勞動密集型企業提高穩崗和社保補貼力度。加快推進養老保險省級統籌改革，繼續提高企業職工養老保險基金中央調劑比例，劃轉部分國有資本充實社保基金，使社保基金可持續，企業與職工同受益。

左起大陸財政部長劉昆、副部長程麗華。記者戴瑞芬攝影
左起大陸財政部長劉昆、副部長程麗華。記者戴瑞芬攝影
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大陸財政部長劉昆。記者戴瑞芬攝影
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大陸財政部長劉昆。記者戴瑞芬攝影
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