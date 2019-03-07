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陸外商法將審議 會計師：台資也適用投資保護法

2019-03-07 09:09聯合報 記者林宸誼╱即時報導

資誠會計師事務所會計師段士良。圖／資誠提供
資誠會計師事務所會計師段士良。圖／資誠提供
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大陸第十三屆全國人大二次會議將於8日下午審議「外商投資法」草案，對於台商擔心無法適用「外商投資法」的優惠，已有服務大陸台商十多年經驗的資誠聯合會計師事務所兩岸稅務主持會計師段士良表示，台灣同胞投資保護法實施細則有規定，台灣同胞投資適用台灣同胞投資保護法，法令未規定的，比照適用國家有關涉外經濟法律及行政法規，台商無須過度擔心。

段士良表示，本次審議的外商投資法草案重點在對外商實行准入前國民待遇加負面清單管理制度，並強調保護外國投資者的智慧財產權。

相較「外資三法」，他指出，「外商投資法」草案在投資促進與投資保護等章節有不少利於外商的新規定，如保障外商公平參與政府採購、外商投資企業可以公開發行股票 、公司債等證券進行融資，更明訂地方政府可以制定外商投資促進政策，過往制定外商投資優惠政策一般被認為是中央政府的權力。

段士良認為，「外商投資法」草案也明文規定對政府有關部門工作人員在外商投資促進、保護和管理工作中濫權、舞弊及怠忽職守者依法給予處分，甚至追究刑責，這將明確對大陸公務人員產生依法行政的壓力。然而，如同「外資三法」均各自有其實施細則具體開展母法所訂之條文，要更明確「外商投資法」如何保障外商仍須等其實施細則公佈後方能確認。

段士良引述大陸國家發展改革委副主任寧吉喆話指出，「外商投資法」確立了外商投資促進和保護制度，明確規定國家依法保護外國投資者和外商投資企業的智慧財產權，不得利用行政手段強制轉讓技術，這必將為外商投資權益提供更全面、更有力的法治保障。

大陸自改革開放開始，即以中外合資經營企業法、外資企業法、中外合作經營企業法所謂「外資三法」來規範外商投資，也為擴大開放、積極利用外資提供了制度保障，此次新制定的「外商投資法」，將有望取代「外資三法」。

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