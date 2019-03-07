林龍安：大陸貨減關稅 善用香港轉運出口

2019-03-07 02:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



香港中華出入口商會會長林龍安建議，香港可發揮單獨關稅區和國際聯繫人等優勢，配合粵港澳大灣區的國家發展戰略，促進進出口貿易的發展。例如，將大陸貨物經香港出口，減少由大陸直接出口的關稅。

據澎湃新聞，林龍安向大陸全國人大會議提交題為「發揮國家所需、香港所長的作用，加大單獨關稅區地位對國家貢獻的建議」。他指出，香港是中國大陸對外開放試驗場，也是獨立關稅區。在貿易保護主義當下，大陸可藉助香港轉口港和稅務優勢，將中國大陸貨物經香港出口，減少因由大陸直接出口的關稅。

他建議深化「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」，進一步向香港開放服務貿易，放寬教育、金融等領域外資持股比例限制，讓香港運用高端服務業優勢，促進外國優質商品和服務進入大陸市場。

林龍安認為，在貿易保護主義引發的貿易變化中，大陸亟需尋求進出口替代國家或地區。香港可利用信息及專業服務發達的優勢，找出不同地區消費者需求所在，精準對接各地需求與全球供給等等，減少中國大陸對美國進出口的依賴，將更多的商品輸出到不同的國家或地區。粵港澳大灣區作為「一帶一路」建設的重要支撐，香港亦可進一步加強與沿線國家進行商品配對，發揮出香港「國際聯繫人」的角色。

他又指出，大陸可通過大灣區協同作用，加強三地的科研人才流動，推動三地的科研融合，建設香港國際創新科技中心，推動加快經濟升級轉型。

林龍安還建議，大灣區內應進一步提升粵港澳口岸通關能力和便利化水平。粵港澳地區「雙牌制」通行制度應逐步取消，變換更加方便車輛流通的管理制度。借大灣區規劃綱要政策，促進大灣區互聯互通。