2月樓市仍降溫 調控政策不變

2019-03-07 02:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸房地產市場在春節後整體上仍處於降溫過程。今年2月份，大陸各地微調樓市政策，調控方向有鬆有緊，總體基調以「穩」為主。 總體房地產市場下行調整的大趨勢不變，三四線城市將面臨更大的調整壓力。

據中新網報導，近期，陷入冰封的環京小鎮燕郊樓市再度活躍，房價反彈；深圳某高端樓盤開盤，因操作人數眾多，看房預約軟件失靈；杭州再現萬人搖號，中簽率僅為1.5%；蘇州部分熱門地塊被搶拍；無錫、南京、蚌埠等地，也相繼傳出在售樓盤漲價的消息。 雖然一些地方樓市成交活躍度提高、個別項目房價上調，但從全大陸而言，整體仍處於降溫趨勢。

克而瑞研究中心報告指出，春節後，大陸個別城市的確存在個別項目漲價、千人看房、土拍升溫等跡象，但基於前期需求、購買力透支而造成的需求疲軟問題，仍將持續一段時間，難改總體市場下行調整的大趨勢。

房價方面，中國指數研究院數據顯示，2月，中國大陸100個受監測城市房價平穩，新建住宅平均價格為每平方公尺14724元（人民幣，下同），環比上漲0.10%，漲幅較上月回落。百城中有39個城市房價環比下跌，較上月增加，其中，三四線城市占比達到七成。

成交量方面，受春節假期影響，樓市整體成交大幅下滑。克而瑞研究中心數據顯示，2月，大陸29個重點城市整體成交960萬平方公尺，環比銳減53%，相比2018年同期降幅達28%。

中原地產研究中心統計數據顯示，2月，各地房地產調控政策共發布了21次，政策調整有鬆有緊，整體基調仍以「穩」為主。

在政策略有放寬的城市中，海口、西安、南京、常州、深圳等地，降低人才落戶門檻；合肥、南京、青島等市下調房貸利率上浮比例；安徽阜陽在出讓土地的條件中，取消了限價；北京取消企業之間存量非住宅買賣合同網上簽約要求。

與此同時，多地政策繼續從緊。深圳、上海均提出做好穩房價、穩租金、穩預期工作；鄭州、貴州則強調加大房地產市場監管力度，整治市場亂象；南京堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，房地產市場調控政策不動搖，力度不放鬆。