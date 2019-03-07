東部民企招工荒 拚轉型升級

2019-03-07 02:13 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



農曆年過後，招工難題困擾著不少傳統製造業企業。說起前幾年的經歷，浙江秀欣科技有限公司總經理何朝陽記憶猶新，「2012、2013年那段時間，企業面臨招工荒，有訂單、有設備，但就是沒有工人，我恨不得自己去當擋車工。」

新華社報導，位於中國大陸東部沿海的浙江省是改革開放的先發地，也是民營經濟發達地區，形成500多個各具特色的塊狀經濟。秀欣科技所在的浙江諸暨市大唐鎮，以襪業著稱，生產的許多環節都需要大量工人來完成。因此何朝陽的煩惱也曾困擾著當地許多企業。

如今，企業不僅在春節後順利開工，何朝陽還在2018年1.3億元（人民幣，下同）營業額的基礎上，將2019年的目標定到了1.7至2億元。從事襪業23年的他看來，這一切轉變，得益於近年來轉型升級的成效。

「前幾年，企業招工和經營遇到瓶頸的時候，我決定從自動化改造突圍，於是在2016、2017兩年投入2000多萬元將老設備更新。」何朝陽說，現在一個車間300台襪機只需要17個人管理，用工比原來減少80%左右，而產能卻提升了20%。

有分析認為，近年來中國大陸東部地區出現局部招工難情況，原因之一在於中西部地區經濟發展加快，東部地區薪資待遇等優勢正在削弱，一些原本外出的中西部省份務工者更傾向於返鄉就業創業。

同時，政府部分也持續引導企業轉型升級，走更高效率和效益的高質量發展之路。浙江省在政府工作報告中提出，2019年將增強製造業技術創新能力，實施新一輪重大技術改造升級工程，實施5000項智慧改造項目，新增1.7萬台工業機器人。而部分規模更大的企業，已開始嘗試在進行塊狀經濟整體的產業轉型升級。

富通集團有限公司是全球光通信產業的領先企業，2016年企業在浙江嘉善縣投資建設新廠區。在產業組織模式上，縱向整合光纖通信的上、中、下游產業鏈，壓縮中間環節和非生產性成本。同時，橫向聯合產業鏈配套企業，形成光纖預製棒、光纖和光纜以及原輔配套材料一體化的全產業鏈工廠。

富通集團董事長王建沂說，該工廠將成為全球單體規模最大的特大型光通信全產業鏈工廠，並努力將其打造成具有全球競爭力的現代產業集群。