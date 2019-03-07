空巢老人多 傳統養老面臨困境

2019-03-07 02:13 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸社會快速老齡化，養老是一大社會問題。江蘇常州是較早進入人口老齡化社會的城市，其養老服務業和老人滿意度均居大陸前列，「常州模式」的社區居家養老服務，為大陸各地養老提供借鑒。

中新社報導，家庭自助養老是「中國式養老」的常見方式。然而，中國家庭結構日益小型化、多樣化。城鎮化進程的加速導致人口流動性增大，「空巢老人」也愈來愈多，傳統的「中國式養老」面臨困境。

早前，「中國式養老」曾有「9073格局」的說法，即家庭養老90%、社區居家養老7%、機構養老3%。社區居家養老以社區為平台，整合各種資源，為老人提供助醫、助餐、助潔、助浴等服務，被視為是順應中國人文化和習慣的「養老不離家」模式。

但在2017年「清華養老產業高峰論壇」上，「9073格局」就曾受到質疑。多名業內人士認為，社區居家養老的比例與現實嚴重不符。中國大陸大多數社區與家庭脫節，存在著服務簡單化、缺乏專業性、系統性和針對性等問題，難以滿足老年人的醫、養需求。

江蘇常州的養老服務業和老人滿意度，均居大陸前列。目前，常州共有養老機構109家，老年病醫院、康復醫院、護理院22家，醫養結合機構16家，全市家庭醫生簽約服務已覆蓋48萬65歲以上老年人。

為使社區居家養老服務落到實處，常州市明確提出，按照人均用地不少於0.4平方公尺的標準，逐級設置養老服務設施，新建住宅小區按每百戶20至30平方公尺配套建設社區居家養老服務用房。在運營上，各社區以由專業養老服務機構託管的方式，全面打通為居家養老服務的通道。

大陸全國老齡辦副主任吳玉韶稱，「常州經驗」的顯著特點就是將健康養老服務納入政府布局，通過多政策支持、多部門協作，引進企業和其它社會力量參與養老服務業，推廣互聯網+、大數據等高新技術的運用，實現政策制度、各種資源、醫和養，以及社區、機構、家庭的整合與融合，構建一套相對完整的健康養老服務體系。「常州經驗」具有方向性的意義，為未來「中國式養老」提供借鑒。