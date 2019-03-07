親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

老年人口2.5億 養老產業待開發

2019-03-07 02:14聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸人口老齡化快速，養老服務成為各地政府施政重點。圖為江蘇省淮安市洪澤區小志願者...
大陸人口老齡化快速，養老服務成為各地政府施政重點。圖為江蘇省淮安市洪澤區小志願者在敬老院裡陪老人聊天。 新華社
分享
大陸總理李克強的政府工作報告中多次提及養老及相關問題，表示中國大陸將持續釋放內需潛力，大力發展養老特別是社區養老服務業。

新華社引述中國國際經濟交流中心副總經濟師徐洪才表示，政府工作報告提出推動養老產業發展，對民生和消費都釋放利好，是推進基本公共服務均等化的重要方面。

「隨著老齡人口增長，養老市場需求越來越大，供給缺口也很大，政府工作報告讓我們對市場的前景更有信心。」養老服務機構普親集團創始人唐文湘說。

大陸國家統計局公布的數據顯示，2018年末，中國大陸60歲及以上人口為2.5億人，占總人口的17.9％。目前中國大陸老年人口快速增長、老齡化壓力凸顯，養老服務需求旺盛。

徐洪才說，養老消費需要養老市場的供給，包括政府供給和市場供給，相輔相成、缺一不可。

國聯證券發布的一份研究報告認為，大陸當局陸續推出一系列扶持政策，鼓勵社會力量參與養老產業，促進養老產業不斷繁榮。在政策大力推動下，養老相關的大健康、大消費以及醫療等產業有望迎來發展機遇。

外資機構近年也紛紛掘金中國大陸養老產業。法國歐葆庭集團、日本日醫學館等外資養老機構都已在中國大陸開展業務。

唐文湘說，養老產業主要分為長期照護服務業、康復輔具和老齡用品產業、理財和保險等金融產業三大方面。目前大陸這三大領域發展都尚未成熟，缺乏龍頭企業。

以長期護理服務業為例，目前大陸的養老護理床位遠不能滿足市場需求。民政部公布的數據顯示，截至2017年底，大陸各類養老床位合計744.8萬張，相當於每千名老年人僅擁有養老床位30.9張。

長期護理的金融保障機制也沒有建立起來。在北京，一個失能失智老人每個月的照護花費在人民幣5000至10000元不等，但目前這部分花費尚未納入保險範疇，老人需要自掏腰包擔負這筆開支。而政府工作報告中指出的「擴大長期護理保險制度試點」有望改變這一現狀。

保險
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

大陸國家發改委：將擴大開放外資

2019-03-07 00:06

陸股爆量上漲 券商喊上4000點

2019-03-07 00:24

空巢老人多 傳統養老面臨困境

2019-03-07 02:13

東部民企招工荒 拚轉型升級

2019-03-07 02:13

挺文創 影視企業免徵增值稅

2019-03-07 02:13

2月樓市仍降溫 調控政策不變

2019-03-07 02:13

深港闢科創區 打造大灣區重鎮

2019-03-07 02:13

林龍安：大陸貨減關稅 善用香港轉運出口

2019-03-07 02:13

經滬港通 國際投資者參與科創板

2019-03-07 02:13

大族激光太熱 外資不能買了

2019-03-07 00:05

平安銀去年淨利增7%

2019-03-07 00:05

銀保監會主席：外資金融機構不會為中國帶來風險

2019-03-06 22:06

首份A股上市銀行年報出爐：平安銀行淨利年增7%

2019-03-06 19:37

口香糖銷量下降30% 竟是敗給了手機支付

2019-03-06 16:15

陸發改委：將再縮減外商投資准入負面清單

2019-03-06 14:00

國泰航空洽購海航旗下香港快運

2019-03-06 12:06

中共發改委稱 相信中國能完成今年經濟成長目標

2019-03-06 11:55

iPhone中國再降價 最多下殺9200元

2019-03-06 11:40

陸政協委員：禁止將「雙一流」作大學畢業生就業門檻

2019-03-06 10:56

減稅降費9兆元 陸稅務總局：確保所有行業稅負都下降

2019-03-06 09:30

MSCI加速納入中型A股 中証小盤500將受惠

2019-03-06 08:21

成本壓力劇減…九成台商 受惠降稅

2019-03-06 01:09

陸醫院併購熱門 3年超206億人民幣

2019-03-06 00:51

李克強：長三角發展升為國家戰略

2019-03-06 00:46

核桃產業鏈發展 助南疆脫貧

2019-03-06 00:46

大陸GDP成長下修…「 放水養魚」今年將減稅9兆

2019-03-06 00:30

數字看兩岸／大陸研發經費 去年再創新高

2019-03-06 00:22

3億美元 國泰航洽購海航資產

2019-03-06 00:22

陸股解碼／做多氣氛愈來愈濃

2019-03-06 00:21

首例 新三板企業跳槽科創板

2019-03-06 00:21

標籤違規 中國海關傳暫停放行1,600輛特斯拉Model 3

2019-03-05 22:13

中國救經濟 李克強提減稅降費獲掌聲

2019-03-05 21:47

吃老本、難轉型 大陸老字號全聚德烤鴨面臨危機

2019-03-05 21:06

裁員頻傳 中國官方：就業總量壓力不減

2019-03-05 20:46

中國政府工作報告 念茲在茲防風險

2019-03-05 20:27

中國降稅費要見效 學者：需黨政軍配合省開支

2019-03-05 18:38

滬指升0.9%三連揚 續創近9個月高

2019-03-05 16:19

快評：李克強擦汗數十次 中國經濟豈止一把冷汗

2019-03-05 15:53

TCL李東生：未來3年在AI等領域投資3728億

2019-03-05 15:44
看更多

熱門文章

影／中國國航客機緊急降落 空姐吼：別拿東西！跑！

2019-03-06 13:54

韓國瑜登陸不只賣水果 福建副省長：正安排具體合作

2019-03-06 13:51

中國大陸為何寧可勒緊褲帶 也要幫企業減稅？

2019-03-06 16:00

陸2019政府工作報告涉台內容 釋放哪4大信號

2019-03-06 10:09

前男友笑她胖 女發憤健身練出性感腹肌

2019-03-06 13:25

看懂中共一國兩制論述 主權只能屬於北京

2019-03-06 17:09

劉結一：歡迎韓國瑜來訪 台當局人為限制不會得逞

2019-03-06 21:54

iPhone中國再降價 最多下殺9200元

2019-03-06 11:40

韓正嚴詞批港獨：摧毀一國兩制

2019-03-06 14:27

整治官僚 李克強要減「文山會海」

2019-03-06 09:04

新大中集團主席李大壯：韓國瑜將到大灣區找商機

2019-03-06 14:06

孟晚舟引渡聽證 龐大律師團備妥上陣

2019-03-06 20:24

吃何首烏能讓頭髮變黑？四川一婦人險些喪命

2019-03-06 17:01

陸政協委員：禁止將「雙一流」作大學畢業生就業門檻

2019-03-06 10:56

助推陸國產飛機C919 東航建議制訂政策鼓勵民眾搭乘

2019-03-06 16:31

孟晚舟獲保釋住豪宅 溫哥華評價兩極

2019-03-06 16:31

黑科技盡出 大陸兩會採訪神器受關注

2019-03-06 17:57

被問北韓飛彈發射場疑似恢復 陸外交部顧左右而言他

2019-03-06 17:12

海協會長張志軍：看台灣局勢主要得看台灣主流民意

2019-03-07 00:08

加拿大農企油菜籽遭封殺？陸外交部：驗出有害物

2019-03-06 16:35

報復孟晚舟案？中國撤銷加拿大農企出口註冊 加拿大譴責

2019-03-06 13:54

口香糖銷量下降30% 竟是敗給了手機支付

2019-03-06 16:15

被指涉陰陽合同 馮小剛暴怒離席

2019-03-06 15:46

疑工作壓力過大 天水圍李東海小學女教師墜樓亡

2019-03-06 16:09

MSCI加速納入中型A股 中証小盤500將受惠

2019-03-06 08:21

中共開兩會能解決問題？美媒中文網民調結果好慘

2019-03-06 12:11

貿易戰導火線 李克強首度不提「中國製造2025」

2019-03-06 09:37

「中國煙草大王」褚時健病逝 享年91

2019-03-06 09:49

大陸再降增值稅 KPMG：台商未必是贏家

2019-03-06 17:36

陸GDP增速下調 環時：最大變數來自中美貿易戰

2019-03-06 11:53

大幅滑落！專家：下個十年中國經濟成長率僅剩2%

2019-03-06 18:03

《觀察站》中國經濟冒冷汗 李克強擦不完

2019-03-06 16:57

減稅降費9兆元 陸稅務總局：確保所有行業稅負都下降

2019-03-06 09:30

中共軍費不透明？陸官媒：冷飯熱炒

2019-03-06 10:51

節氣驚蟄宜養肝忌酸性食物 壓力大易肝氣旺盛

2019-03-06 16:10

港逾八成家長願「資助」已就業子女 社工：應鼓勵付家用

2019-03-06 21:19

驚蟄習俗 鵝頸橋約兩個小人婆檔 市民一早排隊打小人

2019-03-06 16:08

國泰航空洽購海航旗下香港快運

2019-03-06 12:06

兩大理由 陸股這波漲勢才剛開始

2019-03-06 17:20

反擊美國指控 華為在比利時設網路安全中心

2019-03-06 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top