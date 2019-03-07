老年人口2.5億 養老產業待開發

2019-03-07 02:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸人口老齡化快速，養老服務成為各地政府施政重點。圖為江蘇省淮安市洪澤區小志願者在敬老院裡陪老人聊天。 新華社 分享 facebook 大陸總理李克強的政府工作報告中多次提及養老及相關問題，表示中國大陸將持續釋放內需潛力，大力發展養老特別是社區養老服務業。

新華社引述中國國際經濟交流中心副總經濟師徐洪才表示，政府工作報告提出推動養老產業發展，對民生和消費都釋放利好，是推進基本公共服務均等化的重要方面。

「隨著老齡人口增長，養老市場需求越來越大，供給缺口也很大，政府工作報告讓我們對市場的前景更有信心。」養老服務機構普親集團創始人唐文湘說。

大陸國家統計局公布的數據顯示，2018年末，中國大陸60歲及以上人口為2.5億人，占總人口的17.9％。目前中國大陸老年人口快速增長、老齡化壓力凸顯，養老服務需求旺盛。

徐洪才說，養老消費需要養老市場的供給，包括政府供給和市場供給，相輔相成、缺一不可。

國聯證券發布的一份研究報告認為，大陸當局陸續推出一系列扶持政策，鼓勵社會力量參與養老產業，促進養老產業不斷繁榮。在政策大力推動下，養老相關的大健康、大消費以及醫療等產業有望迎來發展機遇。

外資機構近年也紛紛掘金中國大陸養老產業。法國歐葆庭集團、日本日醫學館等外資養老機構都已在中國大陸開展業務。

唐文湘說，養老產業主要分為長期照護服務業、康復輔具和老齡用品產業、理財和保險等金融產業三大方面。目前大陸這三大領域發展都尚未成熟，缺乏龍頭企業。

以長期護理服務業為例，目前大陸的養老護理床位遠不能滿足市場需求。民政部公布的數據顯示，截至2017年底，大陸各類養老床位合計744.8萬張，相當於每千名老年人僅擁有養老床位30.9張。

長期護理的金融保障機制也沒有建立起來。在北京，一個失能失智老人每個月的照護花費在人民幣5000至10000元不等，但目前這部分花費尚未納入保險範疇，老人需要自掏腰包擔負這筆開支。而政府工作報告中指出的「擴大長期護理保險制度試點」有望改變這一現狀。