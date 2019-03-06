首份A股上市銀行年報出爐：平安銀行淨利年增7%

2019-03-06 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



平安銀行今天晚間發布2018年年度報告。年報顯示，2018年營收為人民幣1167.16億元，年增10.3%，淨利248.18億元，年增7%。

這也是今年首份披露的A股上市銀行年報。

澎湃新聞報導，平安銀行董事長謝永林在年報中表示，經過兩年的轉型發展，零售業務已經成為該行收入增長的主要動力，零售營收、貸款等占比均超過全行整體的50%，全行零售轉型取得階段性勝利。

從分部經營情況來看，2018年平安銀行零售金融業務營收達人民幣618.83億元，年增32.5%，在全行營收中占比為53%；淨利為171.29億元，較2017年底增長9.25%，在全行淨利占比達69%。

資產品質方面，截至2018年底，平安銀行不良貸款率為1.75%，較上年底增加0.05個百分點。其中，企業貸款（含貼現）不良率2.68%，較上年底增加0.46個百分點；個人貸款（含信用卡）不良率1.07%，較上年底下降0.11個百分點。

對於企業貸款不良率較上年底有所上升，平安銀行解釋稱，從外部看，受外部金融經濟形勢影響，部分民營中小企業、低端製造業等客戶經營困難，融資能力下降，出現資金鏈緊張、斷裂、無力還款等情況導致。從內部看，一方面該銀行持續優化對公貸款結構，加大高風險行業客戶的退出力度，對公貸款規模較年初有所下降。