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大陸再降增值稅 KPMG：台商未必是贏家

2019-03-06 17:36聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸兩會2019工作報告稱，將大規模的減稅降費措施，16%增值稅稅率降至13%。KPMG安侯建業稅務投資部會計師劉中惠表示，16%這個增值稅稅率檔次覆蓋的行業是最廣的，降低增值稅稅率能改善企業的現金流，但增值稅的性質與其他稅項不同，是一種價外稅，可在各交易環節抵扣，最終會轉嫁到消費者身上。

此次減稅降費措施中，包括降低製造業和小微企業的稅收負擔，重中之重則為製造業等行業現行適用的16%增值稅稅率降至13%，而交通運輸業、建築業等行業現行適用的10%稅率則下降至9%。

劉中惠指出，增值稅稅率下調最直接反映在民眾消費成本的降低，理論上，企業盈利不受影響，但實務中，增值稅率的增減不僅止於反映在終端商品價格的升降，亦可能對市場供需產生影響，從而改變企業利潤水準，企業不一定能從增值稅減稅中獲利。

劉中惠進一步解釋，實際效果要看企業對上下游廠商和消費者的議價能力，降稅紅利往往需通過市場經濟的機制分配。如果企業不具有議價能力，則降稅紅利將由上下游企業或最終消費者獲得。此外，對於競爭程度較高的行業，增值稅減稅對企業的直接獲利貢獻可能很有限。「有別與內銷業者的情況，不少台商是在大陸設廠進行採購及生產再出口到台灣或其他海外地區，這次降稅亦未必是贏家。」

在目前法令下，出口業務本來就適用0%增值稅率，此次稅率調降導致可退稅的金額也同步下降，是否變相造成成本上升，建議及早檢視目前的供應鏈安排，甚或考慮引入其他地區的供應商等備選方案。

KPMG 安侯建業稅務投資部協理任之恒提醒，不論降稅紅利如何分配，最終結果將為交易總價下降，同時可抵扣稅款減少，企業收入的上升需要高於其成本上升的水準，才能在這場「零和遊戲」中脫穎而出。台商宜及早分析其客戶以及供應商的屬性，包括雙方讓利的空間，及早準備後續的價格談判策略。因具體法令與實施細節尚待明確，台商亦需持續關注其最新發展，包括過渡性的安排如何處理等問題，而就目前需要簽訂的業務合同，應充分考量並反映往後潛在的稅率變化等問題。

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