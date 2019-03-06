口香糖銷量下降30% 竟是敗給了手機支付

2019-03-06 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



「因為微信，口香糖的銷量下降30%！」大陸電視節目《財經郎眼》提出一則數據，指出由於智能手機普及、移動支付快速發展，原本用於打發時間、代替零錢找零的口香糖，風光漸失。

中新網報導，據中國報告網數據顯示，中國口香糖市場在2010年後增長速度開始變慢，銷售額在2016年達到頂峰，約為113億元（人民幣，下同）；之後口香糖市場銷售額開始下降，2017年口香糖市場銷售額為109億元，2018年預計為101億元。

報導稱，「口香糖為什麼賣不動了？有一種觀點說是因為微信（支付）」。曾有一份數年前的調查報告顯示，被「困」在結帳隊伍中的人，購買貨架商品的機率為25%。而口香糖，不是生活必需品，大都是顧客衝動購買。

有業內人士分析稱，隨著近年來智慧手機的興起，「手機黨」們在等待結帳時，會將時間花在瀏覽手機上，這極大減少了購買口香糖的機會。

報導指出，2018年，網民上網時間繼續增加，人均周上網時長為27.6小時，較2017年底提高0.6個小時。其中，即時通信類APP用戶使用時間最長，占比為15.6%。作為國民第一社交軟件，微信佔據了網民大量時間。

重慶的彭女士在自家小區開了一家小超市，彭女士說，過去在找零的時候，零錢不夠的情況下，她會用小零食代替。獨立包裝的單片口香糖或者兩顆陳皮糖可以代替一毛錢找零。相比一堆無處安放的一角硬幣，很多顧客也喜歡這種找零方式，但現在顧客一般都是手機支付，一毛錢、兩毛錢的都是直接付款了，不用找零。移動支付的興起讓口香糖失去了找零的意義。