陸發改委：將再縮減外商投資准入負面清單

2019-03-06 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸國家發展改革委副主任寧吉喆今天表示，目前已經啟動了再次修訂外商投資准入負面清單工作，在去年已經較大幅度放寬市場准入的基礎上，今年將進一步縮減外商投資准入負面清單。

大陸十三屆全國人大二次會議新聞中心今天上午舉行記者會，大陸國家發展改革委主任何立峰，副主任寧吉喆、連維良就「大力推動經濟高質量發展」相關問題回答中外記者的提問。

被問及今年還將採取哪些吸引外資的措施？寧吉喆表示，一是縮減負面清單，將在農業、採礦業、製造業、服務業領域推出更加開放的措施，允許更多領域實行外資獨資經營。目前，已經啟動了再次修訂外商投資准入負面清單工作，在去年已經較大幅度放寬市場准入的基礎上，今年將進一步縮減外商投資准入負面清單，繼續在自貿試驗區進行擴大開放的先行先試。

他說，二是擴大正面鼓勵。今年將發佈新的「鼓勵外商投資產業目錄」，擴大鼓勵外商投資的範圍，充分發揮外資在傳統產業轉型升級、新興產業發展和區域協調發展中的作用。對於鼓勵類項目將繼續享受進口設備免徵關稅、工業用地優惠政策，西部地區鼓勵類項目繼續減按15%徵收企業所得稅。

他指出，三是准入前後都實行國民待遇。正會同有關部門和各地方，全面清理外商投資准入負面清單之外領域的對外資單獨設置的准入限制，確保市場准入內外資標準一致，這就是對外資實行准入前國民待遇。

第四是促進外商投資便利化。他稱，正在會同相關部門和地方簡化備案等管理程序，開展重大外資項目服務和推進工作。目前，已推出瀋陽華晨寶馬、上海特斯拉、惠州巴斯夫、惠州中海殻牌、西安三星閃存晶片、嘉善沃克斯鋰電池等兩批重大外資項目，當然還會有第三批。主要在新能源、先進製造及石化、電子信息等領域，給予用地、用海、用能、規劃等支持，加快環評審批進度。