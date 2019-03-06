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國泰航空洽購海航旗下香港快運

2019-03-06 12:06世界日報 綜合報導

海航集團出售資產又有新進展，國泰航空5日在港交所公告，確認洽購海航集團旗下香港快運航空（HK Express）。

國泰航洽購海航資產
國泰航洽購海航資產
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受消息影響，國泰航空5日收盤價港幣13.30元，漲幅2.15%。

國泰航空公告指出，媒體報導內容提及公司可能正在商談從海航集團有限公司收購香港快運及香港航空股份，公司僅此確認正在積極商談一項涉及香港快運的收購事項，概無就此收購事項訂立任何協議，而目前無法確定會否訂立任何協議。

新京報報導，香港快運航空是低成本航空，主要營運往返香港和東南亞以及東北亞地區的短途航線，與香港航空均為海航集團旗下企業，自從海航集團流動性危機爆發以來，海航集團計畫出售香港航空股權消息就屢屢傳出。

海航集團2018年就打算出售香港航空不超過30%股權，價格在2.5億到3億美元，談判已經進入深入階段，同年7月，海航集團前董事長王健意外身故，收購談判隨即停滯。2019年1月，香港航空傳出破產，香港藍十字保險甚至取消香港航空旅客部分賠付保障，對此消息香港航空否認。

彭博資訊日前引述知情人士的話，國泰航空正研究收購海航旗下兩家小型香港航空公司股份，國泰航空已與海航就收購香港快運航空及香港航空少數股份初步會談，香港一些富豪也正在考慮投資香港航空。

對彭博報導，國泰航空不予置評；海航集團則未回覆；香港航空方面則表示，香港航空深耕本地市場，並致力於長期可持續的發展，一向對引入有實力的投資者持開放態度。

香港國泰航空東南亞
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