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中共發改委稱 相信中國能完成今年經濟成長目標

2019-03-06 11:55聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中國去年GDP增長6.6%，今年的中共總理李克強《政府工作報告》提出經濟增長目標6%至6.5%，中共發改委主任何立峰上午認為，當前經濟形勢是穩中有進、穩中有變、變中有憂，但今年的總體經濟趨勢將是穩中向好。

他表示，當前世界正進入百年未有的大變局中，全球經濟波動的影響不可能避免的波及中國製造業，目前不少企業還面臨許多困難，如融資難融資貴、生產經營成本高等問題，最近黨中央國務院出台的一系列舉措都旨在解決這些問題。

他相信，今年經濟繼續會保持良好的發展態勢，使中國經濟保持平穩健康的發展，實現今年預期的增長目標。

針對粵港澳大灣區建設，何立峰表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式公布後，目前正在抓緊粵港澳大灣區「1＋N」的政策體系設計，其中科技創新有多項重大舉措。

對於推進有利於港澳居民到大陸發展的便利措施方面，何立峰指出，最近正在抓緊細化粵港澳大灣區建設的政策落實，要成熟一項公布一項，如跨境車輛進出、人員通關便利等。

他又指出，為港澳青年到大灣區廣東區域就業創業提供便利，對創業人才在個人所得稅收方面提供優惠措施，提升粵港澳大灣區整體創新水平。

中共發改委主任何立峰上午認為，可以達到今年6-6.5%經濟成長的目標。（新浪微博...
中共發改委主任何立峰上午認為，可以達到今年6-6.5%經濟成長的目標。（新浪微博照片）
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