陸政協委員：禁止將「雙一流」作大學畢業生就業門檻

2019-03-06 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



繼「985」、「211」後，近年來「雙一流」大學畢業生已然成為大陸黨政或企業人才選聘的新標準。大陸全國政協委員、南通大學校長施衛東指出，這將帶來比以往更為嚴重的就業不公平，建議禁止將「雙一流」作為大學畢業生就業門檻。

澎湃新聞報導，今年兩會期間，施衛東表示，此次他帶來了多個提案，其中就有一條關注雙一流的人才就業選聘。

施衛東表示，根據2017年大陸教育部公佈的數據，大陸現有大學數量2914所，其中原211、985和「雙一流」大學僅占總數的3.4%，而這些大學大學生數量之和僅占全國大學大學生總數的不足8%。因此，支撐大陸經濟社會發展所需要的大量專門人才仍然是非雙一流大學的畢業生。

施衛東說，當前多地以「一刀切」的方式在政策制定中只關注雙一流大學；多地機關僅僅面向雙一流大學招納畢業生作為黨政儲備人才，拒絶了其他學校畢業生參與公平競爭；此外，也有很多地方以「院校標準」來簡單粗暴地區分畢業生的層次與價碼，全然不顧地方產業需要、人才實際能力等，僅僅為雙一流畢業生提供專項經濟補貼等，且力度之大遠勝從前。

因此，他建議禁止任何用人單位和地方政府在發佈招聘公告和人才政策時以「雙一流」為限制條件，堅持為所有高校畢業生營造機會公開、公平競爭、擇優錄用的人才環境。