減稅降費9兆元 陸稅務總局：確保所有行業稅負都下降

2019-03-06 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸國務院總理李克強在今年政府工作報告提出，將「減稅降費」近人民幣2兆元（約新台幣9兆元），超出市場預期。《財新網》報導，大陸全國政協委員、國家稅務總局副局長孫瑞標強調，在落實減稅降費政策的同時，不能從非稅收入等其他稅費上提高收入。

李克強5日宣布的增值稅減稅措施，降低現行16%和10%兩檔稅率，6%一檔稅率保持不變。財新網稱，如此一來，對適用6%稅率的服務業等行業而言，由於進項稅額減少，稅負反而可能上升。

對此，孫瑞標在接受財新網採訪表示，對適用6%一檔稅率的服務業等行業肯定會採取對沖措施，比如通過加計抵扣等方式，增加生產、生活性服務業的稅收抵扣，確保所有行業稅負下降。

孫瑞標說，「具體方案稅務總局正會同財政部測算制定。」他表示，此次增值稅稅率調整，並未完成三檔稅率並兩檔的既定目標，也是為了確保所有行業稅負只減不增。

根據政府工作報告，大陸今年減稅重點是降低製造業和小微企業稅收負擔，將製造業等行業現行16%的增值稅稅率降至13%，將交通運輸業、建築業等行業現行10%的增值稅稅率降至9%。

上海財經大學公共政策與治理研究院院長胡怡建接受《澎湃新聞》訪問時表示，此次減稅的力度是截至目前最大的，超出了社會此前預期。

大陸大規模減稅降費已經持續三年，2017年全年減稅降費超過人民幣1兆元，2018年全年減稅降費規模約1.3兆元，今年的減稅降費目標是近2兆元。

聯訊證券首席經濟學家李奇霖指出，這次降稅，煤炭、機械、化工、大型製造業（汽車製造、家電等）、有色等行業獲利好。競爭激烈的下游行業，轉移定價能力弱，能獲取的利好較為有限。