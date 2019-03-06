核桃產業鏈發展 助南疆脫貧

2019-03-06 00:46 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在光熱資源豐富、氣候乾燥的南疆葉爾羌河流域，核桃種植已經有上千年歷史。近年來，當地嘗試規模化種植、發展全產業鏈，以解決南疆沙漠邊緣百萬人口的深度貧困問題。

新華社報導，中國是全球最大的核桃生產國之一，全國核桃產量中近兩成來自新疆。地處葉爾羌河上游的新疆葉城縣，北臨塔克拉瑪干沙漠，南面崑崙山脈，78%的面積為山地或荒漠，過去核桃種植歷史長，卻不成規模，且加工能力弱。核桃年年結果，綠洲中的貧困卻代代相傳。為了打破傳統耕作方式，葉城縣花十年完成種植結構調整，葉城核桃種植面積穩定在58.5萬畝，佔新疆核桃總面積的1/10，成為「中國核桃之鄉」。

報導稱，在上海的對口幫助下，「中國核桃之鄉」向產業縱深攻堅：7家核桃深加工企業被引進，包括中國首家利用核桃青皮提取單寧酸的企業，與六個核桃、來伊份等20多家企業穩定合作的自治區農業產業化重點龍頭企業落地。

龍頭企業帶動，葉城160家鄉村合作社成立。從青皮到分心木，再到核桃殼，「一條龍」式的完整加工鏈在葉城初有所成。目前，葉城核桃產業總產值已超20億元，全縣55萬人口中有33萬圍繞核桃種植、管護、加工、銷售實現就業。據統計，目前，當地農牧民年人均收入41%來自核桃，達3699元。2010至2017年，葉城縣約10萬人依託核桃實現脫貧。