李克強：長三角發展升為國家戰略

2019-03-06 00:46 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸國務院總理李克強5日在北京表示，要將長三角區域一體化發展上升為國家戰略，編制實施發展規劃綱要。

中新社報導，李克強在人大開幕的工作報告指出，要促進區域協調發展，提高新型城鎮化質量。圍繞解決發展不平衡不充分問題，改革完善相關機制和政策，推動區域優勢互補、城鄉融合發展。

李克強表示，要優化區域發展格局，制訂西部開發開放新的政策措施，西部地區企業所得稅優惠等政策到期後繼續執行。落實和完善促進東北全面振興、中部地區崛起、東部率先發展的改革創新舉措。京津冀協同發展重在疏解北京非首都功能，高標準建設雄安新區。落實粵港澳大灣區建設規劃，促進規則銜接，推動生產要素流動和人員往來便利化。 李克強說，將長三角區域一體化發展上升為國家戰略，編制實施發展規劃綱要。長江經濟帶發展要堅持上中下游協同，加強生態保護修復和綜合交通運輸體系建設，打造高質量發展經濟帶。

李克強指出，支持資源型地區經濟轉型。加快補齊革命老區、民族地區、邊疆地區、貧困地區發展短板。大力發展藍色經濟，保護海洋環境，建設海洋強國。

談到推進新型城鎮化，李克強表示，要堅持以中心城市引領城市群發展。抓好農業轉移人口落戶，推動城鎮基本公共服務覆蓋常住人口。更好解決群眾住房問題，落實城市主體責任，改革完善住房市場體系和保障體系，促進房地產市場平穩健康發展。