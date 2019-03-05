滬指升0.9%三連揚 續創近9個月高

2019-03-05 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國大陸降低今年的經濟增長目標，但實施更大規模的減稅、加大向中小銀行定向降準力度，大陸A股先跌後回升。上證指數延續昨日漲逾1%的強勢，今日收升近0.9%，連升3日，續創近9個月的新高。市場交投持續活躍，兩市成交合計8965億元（人民幣，下同）。

上證指數今早低開7點，早段窄幅上落，午後升幅擴大，以接近全日最高位收市，收報3054點，升26點或0.88%，最多跌18點或0.6%，低見3009點，成交3827.69億元。

深成指亦以全日最高位收市，收報9595點，漲211點或2.25%，最低見9328點，跌56點或0.6%，成交5137.53億元。

滬深300指數報3816點，升21點或0.58%；創業板指數報1676點，漲56點或3.51%。

各板塊幾乎全線上揚，船舶製造股漲逾5%；房地產、化工股漲逾2%；有色金屬、電力、石油、煤炭、鋼鐵股漲逾1%；水泥股亦靠穩；金融、半新股則偏軟。