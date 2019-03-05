李克強「放水養魚」穩經濟 將大規模減稅降費9兆元

2019-03-05 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



為穩定內外都面臨諸多挑戰的中國經濟，大陸國務院總理李克強5日在政府工作報告中提出，今年全年將減輕企業稅收和社保繳費負擔近人民幣2兆元（約新台幣9兆元），規模比去年高出逾五成。大陸2018年全年實際為企業和個人減稅降費約人民幣1.3兆元。

李克強稱如此大規模「減稅降費」是「放水養魚」，是減輕企業負擔、激發市場活力的重大舉措，是宏觀政策支持「穩增長、保就業、調結構」的重大抉擇。

大陸去年國內生產毛額（GDP）雖仍較前一年增長達6.6%，但卻是1990年以來最低增速。對此，李克強周二上午在第13屆全國人民代表大會第二次會議發表的政府工作報告中也坦承，「我國發展面臨多年少有的國內外複雜嚴峻形勢，經濟出現新的下行壓力。」

展望今年整體經濟發展前景，李克強稱，綜合分析國內外形勢，今年中國發展面臨的環境更複雜、更嚴峻，可以預料和難以預料的風險挑戰更多更大，要做好打硬仗的充分準備。他強調，「決不能讓經濟運行滑出合理區間」。

李克強在報告中，將大陸今年GDP增長目標設為6%~6.5%，比去年「6.5%左右」的增長目標略微下調。

為達成今年經濟增長目標，李克強提出的其中一項重點政策是：實施更大規模的減稅、明顯降低企業社保繳費負擔，同時確保減稅降費落實到位。

李克強說，「減稅降費直擊當前市場主體的痛點和難點，是既公平又有效率的政策。全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元。」

大陸今年如此大規模的「減稅降費」主要將包括：重點降低製造業和小微企業稅收負擔。李克強提出，今年將深化增值稅改革，將製造業等行業現行16%的稅率降至13%，將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降至9%。

此外，李克強還表示，今年將下調城鎮職工基本養老保險企業繳費比例，各地可降至16%，同時繼續執行階段性降低失業和工傷保險費率政策。

對於李克強一口氣將製造業增值稅率從16%降至13%，大陸工信部長苗圩透露，原先在內部討論過程中，有建議調降一個百分點，也有建議調降兩個百分點，主要是擔心若調降太多，對財政收入增長影響太大。

苗圩說，「但是大大出乎我的意料」，最後竟是降低三個百分點點。加上降低企業社保繳費比例，以及今年將再調降製造業電價10%。苗圩認為，這一系列措施，將為大陸製造業企業度過眼前困難提供強有力的支持。

但李克強也指出，如此大規模的減稅降費，將為政帶來很大的壓力。因此，他要求各級政府要「過緊日子」，想方設法籌集資金。包括，增加特定國有金融機構和央企上繳利潤，一般性支出壓減5%以上、「三公」經費（指政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待消費）再壓減3%左右。